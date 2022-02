Κοινωνία

To Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης βράβευσε τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε για την τεράστια προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε όλες τις δράσεις καταπολέμησης της πανδημίας.

Την Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022, στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης των υγειονομικών από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ). Στην εκδήλωση βραβεύτηκε ο Προέδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, για την τεράστια προσφορά του Οργανισμού σε όλες τις δράσεις καταπολέμησης της πανδημίας.

Επίσης, βραβεύτηκε και η Διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Θεσσαλονίκη, κα Δέσποινα Φιλιππιδάκη, για τη σημαντική συνεισφορά του Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, στην ομιλία του ανέφερε, «Περιποιεί ιδιαίτερα χαρά και τιμή για τον ΕΕΣ η τιμητική σας διάκριση. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο ακαταμάχητος προμαχώνας της ενεργού εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Είναι ο άξιος παραστάτης και αρωγός της Ελληνικής Πολιτείας, σε όλη τη διάρκεια της φοβερής αυτής πανδημίας.

Είμαστε υπερήφανοι για τις νοσηλεύτριες του μόνιμου προσωπικού μας, οι οποίες στερήθηκαν τις οικογένειες τους για να έρθουν στην Αθήνα, από όλη την Ελλάδα, και να ενταχθούν στο Εμβολιαστικό πρόγραμμα «Ελευθερία» αλλά και για τους 12.000 εθελοντές μας, απανταχού της Ελλάδος, που διενήργησαν χιλιάδες rapid test, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Τους είμαστε βαθιά υπόχρεοι, τους επευφημούμε και τους χειροκροτούμε.»

