Μονακό – πρίγκιπας Αλβέρτος: Η Σαρλίν είναι πολύ καλύτερα και σύντομα θα επιστρέψει

Η Πριγκίπισσα Σαρλίν, που πολύ παρομοιάζουν με την αδικοχαμένη Νταϊάνα, νοσηλεύεται επί μακρόν, για αδιευκρίνιστο λόγο δε ιδιωτική κλινική.

Μιλώντας στην τοπική εφημερίδα «Monaco-Matin» ο πρίγκιπας Αλβέρτος, δήλωσε ότι, «η πριγκίπισσα Σαρλίν τα πάει πολύ καλύτερα» και ελπίζει ότι θα «επιστρέψει στο πριγκιπάτο πολύ σύντομα».

Η μητέρα δύο παιδιών, η οποία έκλεισε τα 44 της χρόνια τον Ιανουάριο, εισήχθη σε άγνωστη θεραπευτική μονάδα έξω από το Μονακό τον Νοέμβριο, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της στο πριγκιπάτο μετά από 10μηνη απουσία στη Νότια Αφρική.

Το σχόλιο του πρίγκιπα έρχεται τρεις εβδομάδες μετά την τελευταία ενημέρωση του παλατιού, η οποία περιέγραφε ότι η ανάρρωση της Σαρλίν «συνεχίζεται με ικανοποιητικό τρόπο». Ωστόσο, η παραμονή της στη θεραπευτική μονάδα «θα διαρκέσει ακόμη αρκετές εβδομάδες».

Από την πλευρά του ο Αλβέρτος δεν εξήγησε την ακριβή αιτία της ασθένειας της Σαρλίν, αν και είπε ότι πάσχει από «συναισθηματική και σωματική εξάντληση». Η πρόσφατη δήλωση του παλατιού ανέφερε ότι η Σαρλίν λαμβάνει «παρακολούθηση οδοντιατρικής φροντίδας».

Φίλοι της Σαρλίν δήλωσαν στο Page Six ότι «παραλίγο να πεθάνει», ενώ βρισκόταν στην πατρίδα της, το Κέιπ Τάουν.

Τις εβδομάδες μετά την άφιξή της, στο πριγκιπάτο, φίλοι της πριγκίπισσας μίλησαν στο Page Six, λέγοντας πως «είναι άδικο να παρουσιάζεται ότι έχει κάποιο είδος ψυχικού ή συναισθηματικού προβλήματος. Δεν ξέρουμε γιατί το παλάτι υποβαθμίζει το γεγονός ότι παραλίγο να πεθάνει στη Νότια Αφρική». Η πηγή εξήγησε ότι η βασίλισσα είχε μια σοβαρή λοίμωξη η οποία είχε ως αποτέλεσμα «σοβαρά προβλήματα με τα ιγμόρεια και την κατάποση που προέρχονται από μια προηγούμενη χειρουργική επέμβαση».

Ακόμα σύμφωνα με το «Tatler» φίλοι της πριγκίπισσας Σαρλίν έδωσαν την εικόνα πως η πρώην κολυμβήτρια είναι υπολογίσιμη δύναμη. Διέψευσαν ότι είναι «αφελής» και παγιδευμένη σε έναν δυστυχισμένο γάμο με τον Αλβέρτο, λέγοντας: «Δεν πιστεύω ούτε για ένα δευτερόλεπτο ότι δεν ήξερε τι έκανε όταν τον παντρεύτηκε. Όμως η Σαρλίν δεν είναι πριγκίπισσα Ντι».

Αρκετοί κάτοικοι που ζουν στα μεσαιωνικά σοκάκια του παλατιού επιβεβαίωσαν στη «MailOnline» ότι πριν φύγει για τη Νότια Αφρική η Σαρλίν περνούσε τον περισσότερο χρόνο της σε ένα ταπεινό διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων πάνω από ένα παλιό εργοστάσιο σοκολάτας περίπου 300 μέτρα μακριά από το παλάτι του 12ου αιώνα.

«Την βλέπαμε συχνά έξω από το Παλάτι και συνήθως ήταν μόνη της ή με έναν σωματοφύλακα, αλλά ποτέ με τον Αλβέρτο».

