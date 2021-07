Κόσμος

Σαρλίν του Μονακό: Οι φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά απο μακρά περίοδο αποχής απο τα social media, η πριγκίπισσα έκανε αναρτήσεις, ενώ "συνάντησε" και τα παιδιά της.

Η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό μοιράστηκε μερικές νέες φωτογραφίες στο Instagram και είναι η πρώτη φορά, από τότε που αρρώστησε, τον Μάιο. Η γαλαζοαίματη πολεμά την λοίμωξη ENT, η οποία χτυπάει τα αυτιά, τη μύτη και το λαιμό και έχει κάνει την Σαρλίν να παρατείνει το ταξίδι της στη Νότια Αφρική.

Η Σαρλίν έμεινε αρκετά “αθόρυβη” στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεβάζοντας μόνο βίντεο της δουλειάς της και γιορτάζοντας τη δέκατη επέτειο με τον σύζυγό της Πρίγκιπα Albert.

Σε νέες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή, η 43χρονη φαίνεται να ετοιμάζεται να φτιάξει μερικές κουβέρτες για ένα βρεφικό σταθμό δίπλα στο σημείο όπου μένει.

Έκανε επίσης βιντεοκλήση με τα δύο παιδιά της, τον Jacques και την Gabrielle, που είναι στο σπίτι στο Μονακό. Αν και ήταν ευχαριστημένη που βλέπει τα παιδιά της, η Σαρλίν έμοιαζε λίγο νοσταλγική στις φωτογραφίες.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα

Ηλιούπολη: η 19χρονη και η μαρτυρία για τον “εφιάλτη” της (βίντεο)

Γλυκά Νερά: Βραβεύτηκαν οι αστυνομικοί που εξιχνίασαν τη δολοφονία της Καρολάιν (εικόνες)

Euro 2020 - Iταλία: Εκτέλεσαν συμβόλαιο θανάτου εν μέσω πανηγυρισμών