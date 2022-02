Αθλητικά

Champions League – Ουκρανία: Αλλάζει η έδρα του τελικού;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην Ουκρανία, είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσουν τη μεταφορά της έδρας του τελικού, από την Αγία Πετρούπολη.

Οι εξελίξεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα, αλλά κυρίως όσα θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες, σε γεωπολιτικό επίπεδο και ειδικότερα στην περιοχή της Ουκρανίας, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό αντίκτυπο και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «Daily Star», ο τελικός του Champions League που είναι προγραμματισμένος για τις 28 Μαϊου στην Αγία Πετρούπολη, ενδέχεται να «μετακομίσει» στο Λονδίνο από την UEFA, σε περίπτωση εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν αποκλείεται λοιπόν, εάν υπάρξει κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών, ο αγώνας που επρόκειτο να διεξαχθεί στην Gazprom Arena στην Αγία Πετρούπολη, να διεξαχθεί τελικά στο Γουέμπλεϊ.

Κάτι που θα επιφέρει σημαντική οικονομική ζημία στην ρωσική μεγαλούπολη, δεδομένου ότι η διοργάνωση ενός τελικού Champions League, αποφέρει περισσότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ για τον «οικοδεσπότη».

Όπως είναι γνωστό, ο τελικός της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, διεξήχθη στο Πόρτο αντί της Κωνσταντινούπολης, μετά από σχετική απόφαση της UEFA, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση του κορονοϊού, στην Τουρκία. Η τουρκική πόλη είχε μπει τότε στην «κόκκινη λίστα» από τις βρετανικές αρχές, γεγονός που θα εμπόδιζε τους φιλάθλους των δύο φιναλίστ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, να μεταβούν στην Κωνσταντινούπολη.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Κατερινόπουλος: θεωρώ ότι είναι εγκληματική ενέργεια, επειδή…

Δολοφονία στην Μεσσηνία: “ο φονιάς ρωτούσε στο χωριό αν έγινε κανένα έγκλημα” (βίντεο)

“Euroferry Olympia” - Οδηγός: ο ένας αγνοούμενος ήταν μέσα στο φορτηγό του (βίντεο)