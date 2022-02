Κόσμος

Πούτιν: “ναι” από το κοινοβούλιο για στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά στην Ουκρανική κρίση, με το Κρεμλίνο να μην κάνει πίσω.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ζητήσει και πήρε την άδεια όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα από το Κοινοβούλιο της Ρωσίας να να χρησιμοποιήσει στρατό στο εξωτερικό.

Το συμβούλιο της Ομοσπονδίας (Άνω Βουλή) ενέκρινε το αίτημα του Ρώσου προέδρου να αναπτύξει τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στο εξωτερικό σε σχέση με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Ντονμπάς. Η απόφαση ψηφίσθηκε ομόφωνα σήμερα κατά την διάρκεια της έκτακτης ολομέλειας του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 153 γερουσιαστές.

«Το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφασίζει να δώσει στον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας την έγκριση του να αναπτύξει τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσίας στο εξωτερικό στη βάση των κοινώς αποδεκτών αρχών και κανόνων του διεθνούς δικαίου. Ο συνολικός αριθμός των μονάδων των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι περιοχές δράσης τους, οι στόχοι που τίθενται ενώπιον τους, το χρονικό διάστημα παραμονής τους στο εξωτερικό, καθορίζονται από τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με το σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας» αναφέρεται στην απόφαση της Άνω Βουλής, η οποία τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της έγκρισης της.

Νωρίτερα, η πρόεδρος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Βαλεντίνα Μαβιένκο, είχε δηλώσει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ζητήσει την έγκριση του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας να μπορεί η Ρωσία να αναπτύσσει στρατό στο εξωτερικό, μετά την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των δύο ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας.

Λαβρόφ: η Ρωσία είναι ανοιχτή για διάλογο με τη Δύση

Η Ρωσία εξακολουθεί να είναι ανοιχτή στο διάλογο με την Δύση, αλλά δεν θα τον κάνει, εάν θα προσπαθούν να την μειώνουν και να θεωρούν ότι ευθύνεται για τα πάντα, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών στο τηλεοπτικό κανάλι «Ρωσία-24». Οι δηλώσεις του αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Πάντα εξακολουθούμε να είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο. Θέλουμε να καταλάβουμε, για ποιο πράγμα θα γίνει αυτός διάλογος. Εάν αποσκοπεί στο να μειώνει την Ρωσία και να την καθιστά υπεύθυνη για τα πάντα, τότε δεν μπορεί να γίνει λόγος για τέτοιου είδους διάλογο», δήλωσε ο Λαβρόφ.

«Εάν οι εταίροι μας έχουν εισακούσει τις νόμιμες ανησυχίες της Ρωσίας, τις οποίες ανακοινώσαμε από τον Δεκέμβριο ακόμη του 2021, αναφορικά με το πρόβλημα των δεσμευτικών από νομικής απόψεως εγγυήσεων για την ασφάλεια στην Ευρώπη, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε αυτόν τον διάλογο, εντίμως, στην βάση της ισοτιμίας, του σεβασμού και της ισορροπίας των αμοιβαίων συμφερόντων», επισήμανε ο Λαβρόφ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις Λαβρόφ ένας τέτοιος διάλογος πρέπει να οικοδομηθεί με βάση την εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων, που έχουν αναλάβει οι χώρες για την διασφάλιση ίσης και αδιαίρετης ασφάλειας για όλους στην κοινή περιοχή.

Το βράδυ οι ανακοινώσεις Μπάιντεν για κυρώσεις στη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα κάνει δηλώσεις για την κατάσταση αναφορικά με την Ουκρανία και τη Ρωσία στις 21.00 σήμερα (ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται ότι θα παρουσιάσει τα νέα μέτρα σε απάντηση για την εντολή του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να αναπτυχθούν ρωσικές δυνάμεις στις δύο αυτονομιστικές περιοχές της Ουκρανίας, το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - Δένδιας για ελληνική μειονότητα: Ζητάμε την προστασία της

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 19623 νέα κρούσματα την Τρίτη

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Κατερινόπουλος: θεωρώ ότι είναι εγκληματική ενέργεια, επειδή…