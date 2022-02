Κόσμος

Ολλανδία: συναγερμός για ομηρία σε κατάστημα στο Άμστερνταμ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό.

πηγή εικόνας: twitter / BNO News

Μεγάλη κινητοποίηση της ολλανδικής αστυνομίας υπάρχει έξω από κατάστημα της Apple στο κέντρο του Άμστερνταμ, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο AT5 μετέδωσε πως πρόκειται για απόπειρα ληστείας με ομηρία.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του δικτύου AT5 δείχνουν έναν άνδρα που πιστεύεται ότι κρατείται όμηρος από ένοπλο.

Η αστυνομία του Άμστερνταμ αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter ότι ισχυρή δύναμή της βρίσκεται στην περιοχή Leidseplein, όπου βρίσκεται το κατάστημα και ότι θα ενημερώσει για νεότερες εξελίξεις στην υπόθεση.

BREAKING: Hostage situation at an Apple Store in Amsterdam pic.twitter.com/LtIaOxbFXi — BNO News (@BNONews) February 22, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Κορωπί: καταδίωξη με τραυματισμό αστυνομικών

“Euroferry Olympia” - Λευκορώσος: οι συγκλονιστικές περιγραφές στην κατάθεσή του

Κρήτη: του έβγαλε το μάτι γιατί νόμιζε ότι τον... στραβοκοίταξε!