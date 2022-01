Παράξενα

Ολλανδία: Ταξίδεψε σε καταπακτή τροχών αεροπλάνου!

Ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα σε καταπακτή των τροχών κάτω από το μπροστινό μέρος ενός αεροσκάφους μεταφοράς εμπορευμάτων

Ζωντανός εντοπίστηκε ένας λαθρεπιβάτης ο οποίος κατάφερε να κρυφτεί σε καταπακτή αεροπλάνου από τη Νότια Αφρική μέχρι την Ολλανδία.

Ο άνδρας εντοπίστηκε μέσα σε καταπακτή των τροχών κάτω από το μπροστινό μέρος ενός αεροσκάφους μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έφτασε σήμερα στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, ανακοίνωσε η ολλανδική στρατιωτική αστυνομία.

Ο άνδρας είναι σε σχετικά καλή κατάσταση, αν ληφθούν υπόψη οι συνθήκες υπό τις οποίες ταξίδεψε μέχρι το αεροδρόμιο της Ολλανδίας, και έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο, πρόσθεσε αυτή η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη φύλαξη των συνόρων.

Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό. Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες, ούτε κατονομάστηκε η αεροπορική εταιρεία στην οποία ανήκει το αεροσκάφος. Μια εκπρόσωπος σχολίασε ωστόσο ότι είναι “πολύ, πολύ ασυνήθιστο” να καταφέρνει κάποιος να επιβιώσει πετώντας σε τόσο μεγάλο υψόμετρο και σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες.

