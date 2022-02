Ουκρανία - ΕΕ: Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής την Πέμπτη

Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στο ζήτημα Ρωσίας-Ουκρανίας. Η επιστολή Σαρλ Μισέλ στους Ευρωπαίους ηγέτες.



Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής με φυσική παρουσία συγκάλεσε αύριο, Πέμπτη, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στο ζήτημα Ρωσίας-Ουκρανίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί στις 21.00 ώρα Ελλάδος, όπως ανέφερε σε τουίτ ο Εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ, Μπάρεντ Λέιντς.

The use of force and coercion to change borders has no place in the 21st century.



I am calling a special European Council tomorrow in Brussels to discuss the latest developments related to #Ukraine and Russia #EUCO https://t.co/WAfF9n4yix