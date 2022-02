Αθλητικά

Champions League: Ισοπαλίες σε Μαδρίτη και Λισαβόνα

Από... μηδενική βάση θα διεξαχθούν οι ρεβάνς της 15ης Μαρτίου σε Ολντ Τράφορντ και Γιόχαν Κρόιφ Αρένα, μετά τις αποψινές ισοπαλίες στις πρώτες αναμετρήσεις των «16» του Champions League, Μπενφίκα-Άγιαξ (2-2) και Ατλέτικο Μαδρίτης-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1-1).

Η πρώτη επίσημη αναμέτρηση στην ιστορία τους, ανάμεσα στους πρωταθλητές Ισπανίας και στους «μπέμπηδες» δεν ανέδειξε νικητή στο «Μετροπολιτάνο» της Μαδρίτης (1-1) και πλέον, όλα θα κριθούν επί αγγλικού εδάφους.

Οι «ροχιμπλάνκος» έμειναν χωρίς νίκη για 4ο εντός έδρας ματς σε φάση των ομίλων και σε νοκ άουτ, ενώ συμπλήρωσαν συνολικά 7 ματς που δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν στην έδρα τους.

Το γκολ του Ζοάο Φέλιξ στο ξεκίνημα ήταν το 7ο του νεαρού στράικερ στο Champions League στην 20ή του συμμετοχή, παρ΄ όλα αυτά δεν αποδείχθηκε αρκετό για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε να φτάσει στη νίκη, μιας και ο Ελάνγκα ισοφάρισε στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο «Ντα Λουζ» της Λισαβόνας ο Άγιαξ προηγήθηκε δύο φορές απέναντι στην Μπενφίκα, κάτω από τα δοκάρια της οποίας βρέθηκε ξανά ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Παρ΄ όλα αυτά οι Ολλανδοί δεν έφυγαν νικητές, μιας και οι «Αετοί» κατάφεραν να ισοφαρίσουν ισάριθμες και το τελικό 2-2 αφήνει «ανοιχτούς λογαριασμούς» στη ρεβάνς του Άμστερνταμ.

Πρόσωπο του αγώνα ήταν και πάλι ο Γάλλος στράικερ του «Αίαντα», Σεμπαστιάν Αλέ, ο οποίος κατάφερε να σκοράρει δυό φορές, μόνο που το πρώτο ήταν αυτογκόλ! Ο Αλέ, πάντως, κατάφερε να σκοράρει για 11η φορά στο Champions League και στα 7 ματς που έχει δώσει έως τώρα η ομάδα του. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει βρει δίχτυα στα μισά από τα 22 γκολ των Ολλανδών στην εφετινή διοργάνωση, ισοφαρίζοντας τα προηγούμενα κορυφαία ρεκόρ τους, στις σεζόν 1995/1996 και 2018/2019.

Μάλιστα, το γεγονός ότι χρειάστηκε 7 αγώνες για να πετύχει 11 τέρματα, σημαίνει πως κατέχει πλέον την καλύτερη επίδοση παίρνοντας τα πρωτεία από τον Έρλινγκ Χάαλαντ που είχε σκοράρει 11 γκολ, αλλά σε 9 ματς.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία)-Μάντσεστερ Σ. (Αγγλία) 0-5 / (7΄ Μαχρέζ, 17΄,44΄ Μπερνάρντο Σίλβα, 32΄ Φόντεν, 58΄ Στέρλινγκ)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Ρεάλ Μ. (Ισπανία) 1-0 / (90+4΄ Μπαπέ)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Μπάγερν (Γερμανία) 1-1 / (21΄ Αντάμου - 90΄ Κομάν)

Ίντερ (Ιταλία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-2 / (75΄ Φιρμίν0, 83΄ Σαλάχ)

Τσέλσι (Αγγλία)-Λιλ (Γαλλία) 2-0 / (8΄ Χάβερτς, 63΄ Πούλισικ)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 1-1 / (66΄ Παρέχο - 1΄ Βλάχοβιτς)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 2-2 (26΄αυτ. Αλέ, 72΄ Γιάρεμτσουκ - 18΄ Τάντιτς, 29΄ Αλέ)

Ατλέτικο Μ. (Ισπανία)-Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) 1-1 / (7΄ Ζοάο Φέλιξ - 80΄ Ελάνγκα)

