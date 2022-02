Κοινωνία

Συγγρού: ένοπλη ληστεία σε τράπεζα

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό στη Λεωφόρο Συγγρού.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε τράπεζα στη Λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της Νέας Σμύρνης.

Σύμωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα άτομο με την απειλή όπλου εισέβαλε στην τράπεζα και άρπαξε τα χρήματα από τα ταμεία.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή με τις Αρχές να έχουν στήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό του.





