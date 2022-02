Αθλητικά

UEFA - Champions League: Έκτακτη σύσκεψη για αλλαγή έδρας του τελικού

Μετά τις έντονες πιέσεις ο πρόεδρος της UEFA ανακοίνωσε πως συγκαλεί εκτάκτως την εκτελεστική επιτροπή της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.



Μετά τις έντονες πιέσεις ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ανακοίνωσε πως συγκαλεί εκτάκτως την Παρασκευή την εκτελεστική επιτροπή της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας για να εξεταστεί η κατάσταση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ αναμένεται να αποφασιστεί η αφαίρεση διεξαγωγής του τελικού του φετινού Champions League από την Αγία Πετρούπολη.

Ο τελικός του Champions League είναι προγραμματισμένος για τις 28 Μαϊου, στην Gazprom Arena της Αγίας Πετρούπολης και μετά τις σημερινές καταγιστικές εξελίξεις η UEFA αναμένεται να μεταφέρει την έδρα του τελικού, πιθανότατα στο Λονδίνο και το στάδιο Γουέμπλεϊ.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο "Reuters" ειλημμένη είναι η απόφαση μεταφοράς του τελικού του Champions League από την Αγία Πετρούπολη.

Η UEFA εξέδωσε παράλληλα ανακοίνωση, με την οποία καταδικάζει την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. «Η UEFA συμμερίζεται τη σημαντική ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για την εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στην Ευρώπη και καταδικάζει έντονα την συνεχιζόμενη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία. Παραμένουμε αποφασισμένοι στην αλληλεγγύη μας προς την ποδοσφαιρική κοινότητα της Ουκρανίας και είμαστε έτοιμοι να τείνουμε τη χείρα μας στον ουκρανικό λαό», αναφέρει η ανακοίνωση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας.

