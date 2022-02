Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Διπλωματικές πηγές: Σχέδιο εκκένωσης για τους Έλληνες

Ο Νίκος Δένδιας έχει συγκαλέσει σύσκεψη της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων.



Η ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο και τα Γενικά Προξενεία στη Μαριούπολη και στην Οδησσό καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να παραμείνουν σε συνεχή επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες υφίσταται σχέδιο εκκένωσης, που είναι μη ανακοινώσιμο δεδομένης της ανάγκης προστασίας όσων θέλουν να αποχωρήσουν. Κατά τις ίδιες πηγές, το σχέδιο αναπροσαρμόζεται με βάση τα δεδομένα στο έδαφος και θα ανακοινωθεί αναλόγως. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι το υπουργείο Εξωτερικών είχε εκδώσει δύο ανακοινώσεις (στις 14 και στις 22 Φεβρουαρίου) με τις οποίες αποθάρρυνε έντονα όλα τα ταξίδια στο σύνολο της επικράτειας της Ουκρανίας, συνιστούσε στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να αναχωρήσουν άμεσα και προέτρεπε όσους Έλληνες πολίτες επιθυμούν αρωγή για την αποχώρηση τους από την Ουκρανία να έρθουν σε επαφή με τις Ελληνικές αρχές στην Ουκρανία. Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έχει συγκαλέσει σύσκεψη της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία θα λάβει χώρα σήμερα στις 17.30. Στη συνέχεια, κατόπιν αιτήματός τους, θα έχει επικοινωνία με τον Πρέσβη των ΗΠΑ στις 19:45 και συνάντηση με τους Πρέσβεις Ουκρανίας, Πολωνίας, Λιθουανίας, Εσθονίας και Λετονίας στις 20:15. Αύριο νωρίς το πρωί θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τους Πρέσβεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο θα λάβει χώρα αύριο στις 16.00 (ώρα Ελλάδας). Σημειώνεται τέλος ότι ο γενικός γραμματέας Θεμιστοκλής Δεμίρης θα καλέσει εκ νέου τον Ρώσο Πρέσβη.