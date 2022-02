Αθλητικά

Europa Conference League: Οι 16 ομάδες που συνεχίζουν

Ποιοι είναι οι σύλλογοι τα ονόματα των οποίων θα μπουν στην κληρωτίδα. Πως έχουν χωριστεί σε δύο γκρουπ. Σε ποιο είναι ο ΠΑΟΚ.

Μετά από την ολοκλήρωση των αγώνων ρεβάνς στα play offs του Europa Conference League, συμπληρώθηκε το «παζλ» των ομάδων που θα συμμετέχουν στους αγώνες των «16» της διοργάνωσης, ανάμεσα στις οποίες ειναι ο ΠΑΟΚ

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (25/02) στις 14:00 στα κεντρικά της UEFA στη Νιόν.

Οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε δύο γκρουπ: Τις 8 ομάδες που τερμάτισαν στην 1η θέση των ομίλων της διοργάνωσης (που θα έχουν τις ρεβάνς στις έδρες τους) και τις 8 που προέκυψαν μέσα από τα παιχνίδια των play offs.

Σε αυτήν τη φάση επίσης ισχύει ο περιορισμός, που δεν επιτρέπει σε ομάδες απ' την ίδια χώρα να κληρωθούν μεταξύ τους.

Τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 10 Μαρτίου και οι ρεβάνς στις 17 Μαρτίου 2022.

ΟΙ 16 ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ EUROPA CONFERENCE LEAGUE

Α' ΓΚΡΟΥΠ (ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ ΠΡΩΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ)

Αλκμααρ (Ολλανδία)

Βασιλεία (Ελβετία)

Κοπεγχάγη (Δανία)

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Γάνδη (Βέλγιο)

ΛΑΣΚ Λίντσερ (Αυστρία)

Ρεν (Γαλλία)

Ρόμα (Ιταλία)

Β' ΓΚΡΟΥΠ (ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ PLAY OFFS)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Παρτιζάν (Σερβία)

Μαρσέιγ (Γαλλία)

Λέστερ (Αγγλία)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)

Φίτεσε (Ολλανδία)

ΠΑΟΚ (Ελλάδα)