Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: οι σύμμαχοι μας άφησαν μόνους

Οι αναφορές για το Κίεβο που είναι στο στόχαστρο της Μόσχας. Εκατοντάδες νεκροί την πρώτη ημέρα των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Κηρύχθηκε γενική επιστράτευση στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε αργά το βράδυ της Πέμπτης διάταγμα που προβλέπει γενική επιστράτευση του πληθυσμού για να αντιμετωπίσει την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων.

Σύμφωνα με το διάταγμα που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας, η επιστράτευση έχει ισχύ 90 ημερών.

Heartbreaking footage of Ukrainian father saying goodbye to his daughter after president ruled all men aged 18-60 CANNOT leave the country https://t.co/KfMaljTL8S — Daily Mail Online (@MailOnline) February 25, 2022

«Αναφορικά με τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας και προκειμένου να διασφαλιστεί η άμυνα του κράτους, η διατήρηση της ετοιμότητας μάχης και κινητοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και άλλων στρατιωτικών σχηματισμών, βάσει της πρότασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας (…) διατάσσω την κήρυξη γενικής επιστράτευσης», αναφέρει το προεδρικό διάταγμα.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι στην διάρκεια της Πέμπτης έχασαν την ζωή τους τουλάχιστον 137 συμπολίτες του. Χαρακτήρισε «ήρωες» τους πεσόντες και πρόσθεσε ότι άλλοι 136 Ουκρανοί τραυματίστηκαν στις μάχες.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος διαπίστωσε σήμερα πως η χώρα του έχει «αφεθεί μόνη» αντιμέτωπη με τον ρωσικό στρατό, που εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια την Πέμπτη.

Kyiv now (Source: Anton Geraschenko) pic.twitter.com/1ps0CmIwWV — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) February 25, 2022

«Ποιος είναι έτοιμος να πολεμήσει μαζί μας; Δεν βλέπω κανέναν. Ποιος είναι διατεθειμένος να δώσει στην Ουκρανία την εγγύηση για την εισδοχή της στο NATO; Όλοι φοβούνται», ανέφερε σε επικριτικό τόνο κατά τη διάρκεια μαγνητοσκοπημένου διαγγέλματός του που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας.

Ακόμη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στη χώρα του, ενώ επανέλαβε την έκκληση να αποκλειστεί η Ρωσία από το δίκτυο πληρωμών SWIFT και να επιβληθεί εμπάργκο στο πετρέλαιο και στο αέριο που εξάγει η Μόσχα.

Ζήτησε να προσφερθεί «βοήθεια στον στρατό» της Ουκρανίας, με «όπλα και πυρομαχικά» από την Ευρώπη, και να «υποστηριχθεί» από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η ανάπτυξη «ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ».

??????BREAKING: A plane was reportedly shot down and fell over a house near Kiev. pic.twitter.com/RBDT7BR1xi — OSINT UKRAINE (@OSINT_Ukraine) February 25, 2022

Ανέφερε ακόμη ότι Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν παρεισφρήσει στο Κίεβο, την επομένη της εισβολής στη χώρα του από τη Ρωσία, που έπληξε εγκαταστάσεις κοντά στην πρωτεύουσα.

«Λάβαμε την πληροφορία ότι ομάδες δολιοφθοράς του εχθρού μπήκαν στο Κίεβο», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τους κατοίκους της πρωτεύουσας να επαγρυπνούν.

Η Ρωσία έχει στο στόχαστρο το Κίεβο

Ο ρωσικός στρατός έχει ήδη προελάσει στην Ουκρανία, αναγνώρισε το ουκρανικό γενικό επιτελείο χθες Πέμπτη το βράδυ.

Η Ρωσία συγκεντρώνει πλέον στρατεύματα στις ανατολικές περιοχές Χαρκίβ και Ντανιέτσκ, καθώς και στον νότο, ανέφερε εκπρόσωπος του επιτελείου.

Βασικός στόχος των ρωσικών δυνάμεων, κατά τον ίδιο, μοιάζει να είναι η περικύκλωση του Κιέβου.

Μοιάζουν επίσης να επιδιώκουν να δημιουργήσουν χερσαίο διάδρομο από τη χερσόνησο της Κριμαίας στις περιοχές των αυτονομιστών στο ανατολικό τμήμα της χώρας και να έχουν επίσης στο στόχαστρο την περιοχή της Υπερδνειστερίας στον Μόλδοβα.

Something large was intercepted by Ukrainian air defences over Kyiv minutes ago pic.twitter.com/TkH5nrecSM — ELINT News (@ELINTNews) February 25, 2022

Σημείωσε ότι εκτυλίσσονται μάχες στην περιφέρεια της Χερσώνας, στον νότο.

Ανέφερε ακόμη ότι διεξήχθη επιχείρηση με σκοπό την ανάπτυξη 200 μέλη αερομεταφερόμενης ρωσικής δύναμης στο αεροδρόμιο Γκοστομέλ, δυτικά του Κιέβου, αλλά ο ουκρανικός στρατός μπόρεσε να την αποτρέψει.

Κατά τον εκπρόσωπο του επιτελείου, στην Ουκρανία δρουν 60 τάγματα του ρωσικού στρατού, ευέλικτες, ταχύτατα μετακινούμενες μονάδες με 600 ως 1.000 άνδρες. Ουκρανικές πηγές υπολογίζουν ότι είχαν συγκεντρωθεί συνολικά κάπου 90 ρωσικά τάγματα ενόψει της εισβολής.

