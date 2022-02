Οικονομία

Εισβολή στην Ουκρανία: Αντίποινα της Ρωσίας στην Βρετανία

Οι κυρώσεις που επέβαλε ο Τζόνσον μετά την ρωσική εισβολή, προκάλεσαν αντίδραση της Μόσχας που προαναγγέλλει προσφυγή κατά του Λονδίνου.

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αερομεταφορών (Rosaviatsiya) διεμήνυσε στις αρχές της Βρετανίας ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προχωρήσει σε αντίποινα για την απαγόρευση των πτήσεων της Aeroflot προς το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταδίδει σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, η απαγόρευση των πτήσεων του ρωσικού εθνικού αερομεταφορέα από το Λονδίνο παραβιάζει τη διμερή συμφωνία για την ασφαλή και αποτελεσματική των εναέριων οδών μεταξύ των δύο κρατών και η Μόσχα ενδέχεται να προχωρήσει σε ανάλογα μέτρα σε αντίποινα.

Κυρώσεις από την ΕΕ στην Ρωσία

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να επιβάλουν νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, βάζοντας στο «στόχαστρο» τους κλάδους της οικονομίας, της ενέργειας και των μεταφορών.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σήμερα σε περαιτέρω περιοριστικά μέτρα που θα έχουν τεράστιες και σοβαρές συνέπειες στη Ρωσία για τις πράξεις της», αναφέρεται στο ανακοινωθέν των «27» μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Οι κυρώσεις καλύπτουν τους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών, προϊόντα διπλής χρήσης (σ.σ. που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για στρατιωτικούς σκοπούς, περιορισμούς στις εξαγωγές και στη χρηματοδότησή τους, την πολιτική βίζας, ενώ προστίθενται στη «μαύρη λίστα» περισσότερα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με το ανακοινωθέν.

