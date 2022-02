Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Moderna: Η πανδημία τελειώνει, τα εμβόλια συνεχίζουν

Τι αναφέρουν οι εκτιμήσεις της φαρμακοβιομηχανίας για τον χρόνο πλήρους άρσης των μέτρων για την πανδημία. Τι θα ισχύει μελλοντικά για τους εμβολιασμούς έναντι του κορονοϊού.

Η αμερικανική εταιρεία Moderna ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η πανδημία πιθανότατα θα λάβει τέλος εντός του 2022, αλλά προβλέπει ότι θα χρειάζονται τα επόμενα χρόνια ετήσιες ενισχυτικές δόσεις εμβολίων στη διάρκεια του φθινοπώρου (αρχής γενομένης από φέτος), προκειμένου να προστατεύονται καλύτερα οι άνθρωποι από τον κορονοϊό, ο οποίος αλλιώς θα μπορεί να μολύνει αρκετούς εμβολιασμένους.

Επίσης έκανε γνωστό ότι το 2021 είχε ετήσιες πωλήσεις 18,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παρουσίασε τα πρώτα ετήσια κέρδη της, ενώ απέρριψε την αντίληψη ότι είναι "εταιρεία του ενός μόνο προϊόντος" (εμβολίου κατά της Covid-19).

Παράλληλα, σύμφωνα με τους "Φαϊνάνσιαλ Τάιμς", γνωστοποίησε ότι αναπτύσσει ένα νέο ενισχυτικό εμβόλιο που θα συνδυάζει το υπάρχον εμβόλιο της Spikevax κατά του κορονοϊού και ένα ενισχυτικό εμβόλιο ειδικά κατά της παραλλαγής Όμικρον, θεωρώντας ότι το νέο συνδυαστικό εμβόλιο θα παρέχει πιο διαρκή προστασία. Ακόμη, προχωρά τις κλινικές δοκιμές ενός συνδυαστικού εμβολίου κατά του κορονοϊού και της γρίπης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna Στέφαν Μπάνσελ δήλωσε ότι η εταιρεία, χάρη στην mRNA τεχνολογία της, θα φέρει σταδιακά νέα φάρμακα στην αγορά, ενώ προέβλεψε ότι θα συνεχίσει να κάνει ισχυρές πωλήσεις των ενισχυτικών δόσεων των εμβολίων κατά της Covid-19, ακόμη κι αν η πανδημική κρίση στις ανεπτυγμένες χώρες υποχωρήσει. Όπως είπε, πιθανότατα οι ενισχυτικές-αναμνηστικές δόσεις θα καθιερωθούν κάθε χρόνο για τους ανθρώπους άνω των 50 ετών και τους ευπαθείς λόγω χρόνιων νοσημάτων.

Εκτίμησε ότι υπάρχει πιθανότητα 80% η Covid-19 να εξελιχθεί σε ενδημική νόσο φέτος, εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των λοιμώξεων που έφερε η Όμικρον και παράλληλα της αύξησης των εμβολιασμών. Η ενδημικότητα, κατά τον Μπάνσελ, θα επιτρέψει στην εταιρεία να χρεώνει υψηλότερη τιμή για το εμβόλιο της.

