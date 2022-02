Τεχνολογία - Επιστήμη

Πόλεμος στην Ουκρανία - Τσερνόμπιλ: ραδιενέργεια σε αυξημένα επίπεδα

Τι αναφέρει η αρμόδια υπηρεσία της Ουκρανίας. Η Μόσχα θα αναπτύξει αλεξιπτωτιστές για την φύλαξη του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ.

Αυξημένα φαίνεται να είναι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή του Τσέρνομπιλ σύμφωνα με αναλυτές, με το εργοστάσιο να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ρωσικών δυνάμεων.

Η ουκρανική υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας ανακοίνωσε ότι καταγράφει αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στην Ζώνη Αποκλεισμού τουΤσερνόμπιλ.

Σε νεότερη ανακοίνωσή της η υπηρεσία διευκρινίζει ότι οι ειδικοί του Ecocenter συνδέουν το γεγονός με την διατάραξη του πρώτου στρώματος του εδάφους από την κίνηση μεγάλου αριθμού βαρέων στρατιωτικών οχημάτων και εξοπλισμού στην Ζώνη που σήκωσε ραδιενεργή σκόνη αυξάνοντας τη ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή.

Οι συνθήκες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Τσερνόμπιλ και άλλες εγκαταστάσεις δεν έχουν μεταβληθεί, διευκρινίζει η ουκρανική υπηρεσία.

Νωρίτερα η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει δυνάμεις αλεξιπτωτιστών για την φύλαξη του κλειστού πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ, που βρίσκεται κοντά στο Κίεβο, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Αμυνας και δήλωσε ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας στον σταθμό είναι κανονικά.

Φόβοι υπάρχουν και η Ουκρανία, αναφέροι πως οι στρατιώτες της «δίνουν τη ζωή τους για να μην επαναληφθεί η τραγωδία του 1986».

