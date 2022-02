Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία: Το Κίεβο υπό “πολιορκία” από ρωσικές δυνάμεις (εικόνες)

Μάχες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Eκρήξεις σε κυβερνητικά κτίρια. Eτοιμο για συνθηκολόγηση φαίνεται το Κίεβο. Ποια στάση κρατά ο Πούτιν.

Εδώ και κάποιες ώρες, το Κίεβο βρίσκεται υπό καθεστώς πολιορκίας, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν προς την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Οι εικόνες και τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, είναι αποκαρδιωτικές με άμαχους να προσπαθούν να βρουν ένα ασφαλές σημείο.

Με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες, ο ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους Ευρωπαίους που έχουν πολεμική εμπειρία να μεταβούν στην Ουκρανία για να απωθήσουν την εισβολή του ρωσικού στρατού.

«Αν έχετε εμπειρία στην μάχη (...) μπορείτε να έρθετε στην χώρα μας για να υπερασπισθείτε την Ευρώπη», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Εδώ και λίγες ώρες, πυρά ακούγονται κοντά στη συνοικία του Κιέβου στην οποία βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τηλεγράφημα του Associated Press.

Σύμβουλος της ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα πως περιμένει ότι η Ρωσία θα προσπαθήσει να εισβάλει στο Κίεβο στη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Κάτοικοι της πόλης κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια στη διάρκεια συναγερμού για αεροπορική επιδρομή.

Inside an apartment of the residential building destroyed this morning in Kyiv. Residents say there are no military or government infrastructure nearby. Still unclear what hit the building and from which side, but, as in every war, civilians are once again victims. #ukrainewar pic.twitter.com/fSSQrkHDH4 — Sudarsan Raghavan (@raghavanWaPo) February 25, 2022

Σύμφωνα με το RIA, ο κυβερνήτης της νότιας ρωσικής επαρχίας Μπέλγκοροντ δήλωσε εξάλλου σήμερα πως επτά κτίρια κατοικιών στην περιφέρειά του υπέστησαν ζημιές από πυρά πυροβόλων προερχόμενα από την Ουκρανία.





Στο μεταξύ οι αρχηγοί των επιτελείων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσαν σήμερα πως η Ρωσία χρησιμοποιεί το αεροδρόμιο Γκομέλ στη Λευκορωσία για να μεταφέρει στρατεύματα και να επιτεθεί στο Κίεβο εξαιτίας των ζημιών που έχει υποστεί το στρατιωτικό αεροδρόμιο Χοστομέλ κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Για να εκφοβίσει τον πληθυσμό της Ουκρανίας, ο εχθρός επιλέγει όλο και περισότερο να καταστρέψει πολιτικές υποδομές και κατοικίες», ανέφερε σε δήλωσή του στο Facebook το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στρατεύματα προχωρούν προς το Κίεβο από αρκετές κατευθύνσεις καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις δίνουν μάχες γύρω από τη Μαριούπολη στο νότο και το Χάρκιβ (Χάρκοβο) στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

«Ο εχθρός, αφού απωθήθηκε από τους υπερασπιστές του Τσέρνιγιβ, επιδιώκει να παρακάμψει την πόλη για να επιτεθεί στην πρωτεύουσα. Γι' αυτό παίρνει την κατεύθυνση Κοσολτέτς-Μπρόβαρι και Κονοτόπ-Νεζίν-Κίεβο. Το Κονοτόπ έπεσε», ανέφερε το ουκρανικό επιτελείο.

Βίντεο, από τα βόρεια προάστια του Κιέβου, φέρεται να δείχνει αιχμάλωτους Ρώσους στρατιώτες με Ουκρανική παραλλαγη.

"Μείνετε στα σπίτια σας"

Οι αρχές του Κιέβου προειδοποίησαν τους κατοίκους του προαστίου Ομπολόν, στο βορειοδυτικό τμήμα της ουκρανικής πρωτεύουσας, να μείνουν μακριά από τους δρόμους καθώς πλησιάζουν "εχθροπραξίες".

"Καθώς πλησιάζουν εχθροπραξίες, οι κάτοικοι του Ομπολόν καλούνται να μην βγαίνουν έξω", προειδοποίησαν σε ανακοίνωσή τους οι τοπικές αρχές.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι μάχες μαίνονταν στο προάστιο αυτό του Κιέβου, ενώ ακούγονταν ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών είχε επισημάνει στη σελίδα του στο Facebook ότι πρόκειται για μια επιχείρηση δολιοφθοράς των ρωσικών δυνάμεων την οποία διεξάγει μια αναγνωριστική μονάδα στρατιωτών.

"Ζητάμε από τους πολίτες να μας ενημερώνουν για τις κινήσεις του εχθρού, φτιάξτε βόμβες μολότοφ, εξουδετερώστες τον εχθρό!", έγραφε το μήνυμα.

Aftermaths of the apartment that suffered a Russian airstrike and lit fire in #Kyiv. pic.twitter.com/PD3mvn6dDe — Asami Terajima (@AsamiTerajima) February 25, 2022

Την ίδια ώρα, φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο Twitter, θέλουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που νωρίτερα είχε κάνει διάγγελμα στο οποίο ανέφερε πως η Δύση άφησε την Ουκρανία να αντιμετωπίσει μόνη της τον πόλεμο, να έχει ντυθεί στο χακί και να βρίσκεται με τον στρατό.

Anyone can wear a military uniform during peace for a show-off, salute the leader who wears it during #war!



#Zelensky #Kyiv #RussiaUkraine pic.twitter.com/76VteSVOoF — Colorful Stories (@ColorfulFiction) February 25, 2022

Ένα ακόμη συκλονιστικό βίντεο, δείχνει ρωσικό άρμα μάχης να περνά πάνω από αυτοκίνητο και να το "λιώνει". Μετά από επέμβαση κατοίκων, ο οδηγός, απεγκλωβίστηκε ζωντανός.

In Ukraine, a Russian tank had driven over the civilian car. Terrifying footage. My thoughts are with the people of Ukraine. pic.twitter.com/hmIDNCUeus — Franak Viacorka (@franakviacorka) February 25, 2022

Έτοιμη για συνομιλίες με τη Ρωσία για το ουδέτερο καθεστώς

Η Ουκρανία επιθυμεί την ειρήνη και είναι έτοιμη για συνομιλίες με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης ενός ουδέτερου καθεστώτος σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

«Εάν οι συνομιλίες είναι δυνατές, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Εάν στη Μόσχα πουν ότι θέλουν συνομιλίες, και για το ουδέτερο καθεστώς, δεν το φοβόμαστε αυτό», δήλωσε μέσω γραπτού μηνύματος. «Μπορούμε να μιλήσουμε και γι’ αυτό».

«Η ετοιμότητά μας για διάλογο εντάσσεται στη συνεχή μιας επιδίωξη για ειρήνη».

Η κίνηση στο οδικό δίκτυο της Ουκρανίας διεξάγεται κανονικά, αν και όλα τα λιμάνια και ο εναέριος χώρος της χώρας είναι κλειστά, δήλωσε σήμερα ο Ποντόλιακ, σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Sputnik.

«Οι βασικοί δρόμοι και οι κεντρικοί αυτοκινητόδρομοι λειτουργούν κανονικά. Φυσικά, υπάρχει συμφόρηση σε κάποιους από αυτούς προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, διότι υπάρχει επίσης, δυστυχώς, αίσθημα πανικού…Όσο για τα λιμάνια, όλα τα λιμάνια είναι κλειστά. Σε ό,τι αφορά την εναέρια κυκλοφορία, ο εναέριος χώρος είναι κλειστός», σχολίασε ο Ποντόλιακ σε ενημέρωση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας γενικά λειτουργεί κανονικά.

«Φυσικά, οι εμπορικές τράπεζες είναι κλειστές αλλά ο κρατικός τραπεζικός τομέας λειτουργεί. Οι τράπεζες κλείνουν τα καταστήματά τους μόνο σε περιοχές όπου μαίνονται στρατιωτικές συγκρούσεις», δήλωσε ο Ποντόλιακ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραμένει στην πρωτεύουσα, δήλωσε ο Ποντόλιακ. «Πρέπει να δείξει ποια είναι η αντοχή του ουκρανικού λαού», πρόσθεσε.

Επιπλέον την ίδια ώρα, φαίνεται να είναι έτοιμος για συνομιλίες και ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος είπει στον Σι ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να πραγματοποιήσει υψηλόβαθμες συζητήσεις με την Ουκρανία.

