Life

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: ο Σον Πεν γυρίζει ντοκιμαντέρ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σον Πεν βρίσκεται στο Κίεβο για το γύρισμα ντοκιμαντέρ για τη ρωσική εισβολή . Συνάντησε και τον Βολοντίμρι Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός ηθοποιός και κινηματογραφιστής Σον Πεν βρίσκεται στο Κίεβο όπου πρόκειται να γυρίσει ντοκιμαντέρ για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε χθες η ουκρανική προεδρία.

Ο Σον Πεν φωτογραφήθηκε μεταξύ των προσώπων που μετείχαν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η κυβέρνηση του Κιέβου, ενώ επίσης εμφανίζεται να συναντάται με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Ουκρανού προέδρου στο Instagram.

"Ο κινηματογραφιστής ήρθε στο Κίεβο ειδικά για να καταγράψει όλα τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στην Ουκρανία και ως δημιουργός ντοκιμαντέρ να πει στον κόσμο την αλήθεια για την εισβολή στη χώρα μας από τη Ρωσία", αναφέρεται σε μήνυμα στα ουκρανικά στον λογαριασμό στο Facebook των ουκρανικών προεδρικών υπηρεσιών.

"Σήμερα, ο Σον Πεν βρίσκεται μεταξύ αυτών που υποστηρίζουν την Ουκρανία με την παρουσία τους στην Ουκρανία. Η χώρα μας τού είναι ευγνώμων για αυτήν την επίδειξη θάρρους και ειλικρίνειας", προστίθεται στο μήνυμα αυτό.

Οι υπηρεσίες του Ζελένσκι προσθέτουν ότι ο Αμερικανός καλλιτέχνης δείχνει ένα θάρρος "που λείπει από πολλούς άλλους, ιδιαίτερα τους δυτικούς πολιτικούς".

Ο Σον Πεν είχε ήδη μεταβεί στην Ουκρανία τον Νοέμβριο και είχε συναντηθεί με στρατιωτικούς.

Ο 61χρονος ηθοποιός που έχει τιμηθεί με δύο Όσκαρ -για τις ταινίες "Milk" και "Σκοτεινό Ποτάμι"- γυρίζει ντοκιμαντέρ για τα στούντιο Vice, σύμφωνα με το δίκτυο NBC News.

Τα στούντιο Vice και οι εκπρόσωποι του Σον Πεν δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό που τους υπέβαλε το AFP χθες το απόγευμα.

Η επίσκεψη του Αμερικανού καλλιτέχνη στο Κίεβο συνέπεσε χθες με την εξαπόλυση από τον ρωσικό στρατό μαζικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Ουκρανίας, με την εκτόξευση οβίδων και πυραύλων κοντά σε πολλές πόλεις της χώρας και την διεξαγωγή συγκρούσεων προ των πυλών της πρωτεύουσας.

Ο Σον Πεν έχει στο παρελθόν προκαλέσει έντονη πολεμική με την διατύπωση πολιτικών θέσεων ή με τοποθετήσεις σε ζητήματα επικαιρότητας, κυρίως μετά την συνέντευξη που πήρε από τον Μεξικανό βαρώνο των ναρκωτικών Χοακίν "Ελ Τσάπο" Γκουσμάν, όταν αυτός ήταν καταζητούμενος.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Φωτιά: θρήνος για μάνα και παιδιά που απανθρακώθηκαν (εικόνες)

Νίκος Κοεμτζής: σαν σήμερα το μακελειό για μια παραγγελιά

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: ρωσική προέλαση με εκρήξεις και πτώση αεροσκαφών