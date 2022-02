Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: έκτος νεκρός εντοπίστηκε στο καμένο πλοίο

Πληροφορίες αναφέρουν πως η σορός ανήκει σε Έλληνα οδηγό. Συνεχίζει η επιχειρήση αναζήτησης των άλλων εγκλωβισμένων.

Η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων συνεχίζεται και σήμερα φαίνεται πως γίνονται προσπάθειες για να μπουν στο 2ο γκαράζ όπου και αναμένεται πως βρίσκονται οι αγνοούμενοι του Euroferry Olympia, που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τα νέα είναι δυσάρεστα, καθώς ακόμη μία σορός εντοπίστηκε στο πλοίο που έχει μεταφερθεί στο Πλατυγιάλι Αστακού.

Ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά στο οποίο είχε εκδηλωθεί στο τρίτο κατάστρωμα του πλοίου τα ξημερώματα της Παρασκευής 18/02 στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ερεικούσας κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από Ηγουμενίτσα προς Μπρίντιζι, ανήλθε στους 6.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον τελευταίο Έλληνα αγνοούμενο.

Μετά τον εντοπισμό της έκτης σορού, ακόμη 5 άτομα αγνοούνται. Οι διασωθέντες από το πλοίο είναι 281.

Οι έρευνες από άνδρες της ΕΜΑΚ στο εσωτερικό του πλοίου συνεχίζονται ενώ από το πρωί γίνονται προσπάθειες για το άνοιγμα του καταπέλτη του πλοίου προκειμένου να ξεκινήσει η απομάκρυνση των καμένων φορτηγών και αυτοκινήτων.

