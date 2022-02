Πολιτική

Τσοβόλας - ΚΙΝΑΛ: Τον αποχαιρετούμε με θλίψη

«Πάντοτε ευγενής και ανθρώπινος, έδινε αγώνες με ανιδιοτέλεια και αξιοπρέπεια στο πλευρό των αδύναμων», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΚΙΝΑΛ στην ανακοίνωση του για τον θάνατο του Δ. Τσοβόλα

Σε ανακοίνωση του το γραφείο Τύπου του Κινήματος Αλλαγής κι αναφερόμενο στον θάνατο του Δημήτρη Τσοβόλα, αναφέρει τα εξής:

Με θλίψη, αποχαιρετούμε το ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτή και υπουργό, Δημήτρη Τσοβόλα. Συνοδοιπόρος του Ανδρέα Παπανδρέου στη μεγάλη πορεία του ΠΑΣΟΚ, που οδήγησε στην ιστορική νίκη της Δημοκρατικής Παράταξης και του Ελληνικού λαού το 1981.

Πάντοτε ευγενής και ανθρώπινος, έδινε αγώνες με ανιδιοτέλεια και αξιοπρέπεια στο πλευρό των αδύναμων. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, σε δήλωση του για τον θάνατο του Δημήτρη Τσοβόλα, αναφέρει ότι «Με λύπη έμαθα για τον θάνατο του Δημήτρη Τσοβόλα. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους πολλούς φίλους του. Θα τον θυμάμαι όρθιο, και συνήθως μόνο, στο Ειδικό Δικαστήριο κόντρα στη βρομιά του βρόμικου '89».

