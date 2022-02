Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Καιρίδης: Δύσκολη η θέση του Ερντογάν

Τι είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και τη στάση που κρατήσει ο Ερντογάν.

Ο βουλευτής της ΝΔ και καθηγητής διεθνών σχέσεων, Δημήτρης Καιρίδης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και τη στάση που κρατήσει ο Ερντογάν.

"Αντίφαση μεγάλη του Ερντογάν, ο οποίος από τη μία κατηγορεί τη Δύση για πολλά λόγια, όμως είναι και ο ίδιος χουβαρντάς στα λόγια", είπε για τον τούρκο ηγέτη ενώ τόνισε πως "τα στρατόπεδα σκληραίνουν και η θέση του Ερντογάν είναι δύσκολη".

Επεσήμανε για τη στάση της Ε.Ε "συμμετέχουμε στις κυρώσεις γιατί δεν θέλουμε μία Ευρώπη ζούγκλα", ενώ συμπλήρωσε πως "όλες οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ συμμετέχουν στις κυρώσεις, πράγμα που συζητήθηκε και στη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής" και μάλιστα είπε πως ¨και οι Τούρκοι θα συμμετέχουν".





