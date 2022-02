Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: Άλλες δύο σοροί βρέθηκαν στο γκαράζ του πλοίου

Τους 8 έφτασαν οι νεκροί του πλοίου





Δύο ακόμα σοροί εντοπίστηκαν στο 3ο γκαράζ του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Euroferry Olympia το οποίο έχει ρυμουλκηθεί στο λιμάνι του Αστακού, ενώ νωρίτερα σήμερα είχε εντοπιστεί μία σορός άνδρα εντός του δεύτερου γκαράζ του πλοίου.

Έτσι, ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά στο οποίο είχε εκδηλωθεί στο τρίτο κατάστρωμα του πλοίου τα ξημερώματα της Παρασκευής 18/02 στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ερεικούσας κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από Ηγουμενίτσα προς Μπρίντιζι, ανήλθε στους 8 ενώ 3 άτομα ακόμα φέρονται να αγνοούνται.

Οι διασωθέντες από το πλοίο είναι 281.

Οι έρευνες από άνδρες της ΕΜΑΚ στο εσωτερικό του πλοίου συνεχίζονται ενώ από το πρωί γίνονται προσπάθειες για το άνοιγμα του καταπέλτη του πλοίου προκειμένου να ξεκινήσει η απομάκρυνση των καμένων φορτηγών και αυτοκινήτων.

