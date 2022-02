“Euroferry Olympia” - Μαρακάκης: ο Έλληνας οδηγός πέθανε μέσα σε δευτερόλεπτα (βίντεο)

Κοινωνία

Τι λέει ο συνήγορος των συγγενών του Βαγγέλη Μαλεσιάδα, για τις συνθήκες φόρτωσης του πλοίου και το πόρισμα του ιατροδικαστή για τις συνθήκες θανάτου του άτυχου οδηγού.

Για τον Βαγγέλη Μαλεσιάδα, τον μοναδικό μέχρι στιγμής αναγνωρισμένο νεκρό από την φωτιά που ξέσπασε στο πλοίο «Euroferry Olympia», την περασμένη Παρασκευή, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο συνήγορος των συγγενών του, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων 9 αγνοούμενων, αφού την Τετάρτη εντοπίστηκε ακόμη μία σορός.

Όπως είπε ο Γιάννης Μαρακάκης, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, «ο Βαγγέλης Μαλεσιάδας κοιμόταν στο αυτοκίνητο του. Ξύπνησε από την ζάλη από τους καπνούς και δεν πρόλαβε να κάνει παρά μια μικρή κίνηση να μετακινηθεί κάποια εκατοστά και έχασε την ζωή του εκεί».

«Είναι αυτό και λίγο παρήγορο για την οικογένεια, ότι δεν κατάλαβε πολλά. Πρέπει να πέρασαν από την στιγμή που ξύπνησε γύρω στα 30 δευτερόλεπτα από την στιγμή που έχασε τις αισθήσεις του από την ασφυξία», προσέθεσε ο κ. Μαρακάκης.





Ο δικηγόρος διευκρίνισε πως «δεν απανθρακώθηκε όπως ακούστηκε, αλλά είχε αλλοιώσεις από την ασφυξία».

«Δεν μπορούσε να σωθεί όπως ήταν σταθμευμένα τα αυτοκίνητα. Έπρεπε να σπάσει το παρμπρίζ», επεσήμανε.

Τόνισε ότι οι συγγενείς του άτυχου οδηγού θα κινηθούν νομικά κατά της πλοιοκτήτριας εταιρείας, καθώς «δεν επιτρέπεται η παρουσία φυσικού προσώπου σε χώρο με καύσιμα και εύφλεκτα υλικά. Είναι δυνατόν να επιτρέπεις σε κάποιον να βρίσκεται εκεί, πόσο μάλλον να τον προτρέπεις; Θα καταφερθούμε νομικά κατά της εταιρείας. Θα ήταν προτιμότερο να σωπάσουν και να περιμένουν. Οι παραλείψεις και οι ενέργειες είναι συγκεκριμένες».