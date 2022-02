Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: Βίντεο ντοκουμέντο από το εσωτερικό του πλοίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο μέσα στο φλεγόμενο πλοίο, σε ακραίες συνθήκες, με απίστευτα υψηλές θερμοκρασίες και τοξικά αέρια να εκλύονται.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο με τις προσπάθειες στελεχών της ΕΜΑΚ στο εσωτερικό του φλεγόμενου πλοίου «Euroferry Olympia» το μεσημέρι της Δευτέρας, έφερε στο φως της δημοσιότητας το kathimerini.gr.

Οι άντρες της ΕΜΑΚ δίνουν μάχη με τον χρόνο, ενώ οι θερμοκρασίες είναι ακραία υψηλές και τα αέρια που εκλύονται τοξικά. Το πλοίο έχει παραδοθεί στις φλόγες από την Παρασκευή, και όμως, τρεις ημέρες μετά, στο γκαράζ «2» εξακολουθεί να καίει η φωτιά.

Παρά τις ακραίες συνθήκες, οι διασώστες της 5ης ΕΜΑΚ ερευνούν τους χώρους σπιθαμή προς σπιθαμή, αναζητώντας διόδους εισόδου. Σε κάποια σημεία, το πυροθερμικό φορτίο από την καύση των υλικών, κάνει την πρόσβαση αδύνατη.

Στις εικόνες αποτυπώνεται καθαρά το σκηνικό χάους που επικρατεί στα έγκατα του πλοίου. Καμένα αυτοκίνητα, το ένα δίπλα στο άλλο, φωτιά και στάχτη. Ενδεικτικές οι αναπνοές των μελών της ομάδας διάσωσης οι οποίες βγαίνουν με δυσκολία.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τετάρτη ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος της οικογένειας του αγνοούμενου οδηγού φορτηγού Νίκου Μπεκιάρη, εκφράζοντας την απορία των συγγενών των αγνοούμενων επιβατών του πλοίου «Euroferry Oympia» για την απόφαση της μεταφοράς του από την Κέρκυρα στο λιμάνι του Αστακού, λέγοντας πως δεν υπάρχει λογική εξήγηση για κάτι τέτοιο.

Ακόμη, διατύπωσε μια σειρά από απορίες και ενστάσεις των συγγενών των αγνοούμενων για την πορεία και την ταχύτητα της έρευνας για τον εντοπισμό των 10 ανθρώπων που αγνοούνται από την Παρασκευή, οπότε ξέσπασε η φωτιά στο καράβι.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τον λήστεψαν μόλις κατέβηκε από το λεωφορείο

“The 2Night Show” - Στικούδη σε Αρναούτογλου: είχα δύσκολο τοκετό, αλλά “είμαι μαχήτρια”

Ουκρανία - Τραμπ: ιδιοφυής ο Πούτιν, “αδύναμος” ο Μπάιντεν