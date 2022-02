Αθλητικά

Πόλο: “στον αέρα” ο αγώνας Ρωσία - Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η FINA σχετικά με την τύχη του παιχνιδιού, που ήταν προγραμματισμένο να γίνει στην Αγία Πετρούπολη.

Η διεθνής ομοσπονδία υγρού στίβου ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση των εθνικών ομάδων υδατοσφαίρισης ανδρών μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας, για τα προκριματικά του World League, δεν θα διεξαχθεί όπως ήταν προγραμματισμένο στην Αγία Πετρούπολη, στις 8 Μαρτίου, λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η FINA προσθέτει ότι αν υπάρξει δυνατότητα εναλλακτικής συμφωνίας, θα παράσχει νεότερη ενημέρωση, αφήνοντας επί της ουσίας ανοιχτό το ενδεχόμενο ματαίωσης του αγώνα.

Αν και νωρίτερα σήμερα η FINA εξέδωσε μία ανακοίνωση που χαρακτηρίστηκε ήπια, χωρίς να κάνει λόγο για μετάθεση ή ματαίωση διοργανώσεων που πρόκειται να διεξαχθούν στη Ρωσία, το βράδυ γνωστοποίησε επίσης την ακύρωση των αγώνων καλλιτεχνικής κολύμβησης και καταδύσεων της σειράς World Series, που επρόκειτο να γίνουν τον Απρίλιο στο Καζάν.

Η διεθνής ομοσπονδία καταλήγει στη νεότερη ανακοίνωσή της λέγοντας ότι βρίσκονται υπό εξέταση, ανάλογα με τις εξελίξεις, και άλλες εκδηλώσεις που έχουν ανατεθεί στη Ρωσία. Επισημαίνεται ότι εντός του 2022 το Καζάν έχει προγραμματιστεί να φιλοξενήσει, τόσο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων/νεανίδων (Αύγουστος), όσο και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα (Δεκέμβριος).

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνηση: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για γυρίσματα ταινίας

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: “μητέρα των μαχών” με εκρήξεις και ρίψεις αεροσκαφών

Κώστας Βουτσάς: O αιώνιος “τέντι μπόι” του ελληνικού κινηματογράφου