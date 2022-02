Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Σπείρα έκανε 20 διαρρήξεις σε 20 ημέρες

Σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανέρχεται η λεία των κακοποιών. Πως δρούσαν χρησιμοποιώντας κλεμμένες πινακίδες από συγκεκριμένα οχήματα. Τι βρέθηκε στα σπίτια τους και στην “καβάτζα” τους.

Εξαρθρώθηκε έπειτα από επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εγκληματική οργάνωση, που διέπραξε πολυάριθμες περιπτώσεις κλοπών στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Έβρου και Σερρών. Συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες, μέλη της συμμορίας, ηλικίας 27, 34, 21 και 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες από τις αρχές Φεβρουαρίου ενώθηκαν και οργανώθηκαν ώστε να προβαίνουν, κατ’ επάγγελμα, στην τέλεση κλοπών με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Στο πλαίσιο της δράσης τους χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακό» όχημα, ως μέσο προσέγγισης των υποψήφιων στόχων και διαφυγής από αυτούς, στο οποίο τοποθετούσαν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να παραπλανήσουν τις αστυνομικές Αρχές.

Αστυνομικοί της προαναφερόμενης Υπηρεσίας σε συνεργασία με συναδέλφους τους των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας Σερρών και Αλεξανδρούπολης εξιχνίασαν συνολικά 20 διαρρήξεις οικιών και 11 κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας. Η λεία τους ανέρχεται στο συνολικό χρηματικό ποσό των 69.000 ευρώ περίπου.

Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, με τη συμμετοχή και αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων Θεσσαλονίκης, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν και οι τέσσερις δράστες, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους σε οικισμό των Διαβατών και στον Εύοσμο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Χρηματικό ποσό 9.285 ευρώ, σχετιζόμενο με την εγκληματική τους δραστηριότητα,

Πλήθος κοσμημάτων-χρυσαφικών η νομιμότητα κατοχής των οποίων ερευνάται,

Πέντε κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις συνεννοήσεις τους και

Φορητός πομποδέκτης ενδοεπικοινωνίας.

Επιπλέον, σε κλειστό χώρο στάθμευσης στην περιοχή του Ευόσμου, τον οποίο χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα», εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το «επιχειρησιακό» όχημα της οργάνωσης, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία κι ένας φορητός πομποδέκτης.

Κατασχέθηκαν ακόμα, τέσσερα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης εγκλήματος, τα οποία χρησιμοποιούσαν επικουρικά.

Τρεις εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

