Πολιτισμός

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Ουκρανία: εκστρατεία για συγκέντρωση χρημάτων

Δείτε πως μπορεί όποιος θελήσει να συνεισφέρει στην συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας, για την ενίσχυση της παροχής στήριξης από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε πληγέντες, στην Ουκρανία.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αναγνωρίζοντας την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που έχει προκαλέσει το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία και τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο για συγκέντρωση χρημάτων.

Το ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα ενισχύσει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλει ο Ουκρανικός Ερυθρός Σταυρός για να συνδράμει τους πληγέντες σε όλη την χώρα.

Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ., απευθύνει έκκληση σε όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά, να καταθέτουν τις δωρεές τους στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: EUROBANK

Δικαιούχος: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Αρ. Λογ/σμού: 0026.0240.30.0201205013

IBAN: GR2602602400000300201205013

Όλες οι καταθέσεις θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Ουκρανία».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα: 2103609825 - 2103611425 ή να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού www.redcross.gr.

Σε δήλωση του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιου Αυγερινού, σχετικά με όσα διαδραματίζονται στην Ουκρανία, αναφέρεται, «Με αγωνία παρακολουθούμε τις δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Τις κρίσιμες αυτές στιγμές, η σκέψη μας είναι πρωτίστως στους άμαχους πολίτες. Αγωνιούμε για την επερχόμενη ανθρωπιστική κρίση, δυστυχές επακόλουθο κάθε πολεμικής σύρραξης. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, έχει ήδη τεθεί σε συναγερμό και είναι έτοιμος να συνδράμει στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, σε συνεργασία με την διεθνή οικογένεια του Ερυθρού Σταυρού, και σύμφωνα με τις θεμελιώδεις διαχρονικές αρχές του Ερυθροσταυρικού Κινήματος. Ευχόμαστε να επικρατήσει η λογική, και να σταματήσουν άμεσα οι ένοπλες συγκρούσεις που μόνο δεινά θα επιφέρουν στους λαούς».





