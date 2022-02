Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Πλεύρης: Άμεση η αποστολή υγειονομικού υλικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έγκριση για την άμεση αποστολή υγειονομικού υλικού στους Ουκρανούς που δοκιμάζονται, έδωσε το υπουργείο Υγείας.



Την άμεση αποστολή υγειονομικού υλικού στην Ουκρανία στο πλαίσιο της παροχής βοήθειας της Ελλάδος, ενέκρινε το υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης σε δήλωσή του αναφέρει:

"Στο πλαίσιο της παροχής βοήθειας της Ελλάδος στην Ουκρανία ως Υπουργείο Υγείας εγκρίναμε την άμεση αποστολή υγειονομικού υλικού για τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται και είμαστε έτοιμοι σε ότι άλλο χρειαστεί".

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μητσοτάκης σε Ζελένσκι: είμαστε δίπλα σας

Πόλεμος στην Ουκρανία: ανάκριση Ρώσων αιχμαλώτων από Ουκρανούς στρατιώτες (αποκλειστικό βίντεο)

Κακοκαιρία Μπιάνκα: βροχές, καταιγίδες και χιόνια