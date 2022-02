Πολιτική

Θάνατος ομογενών στην Ουκρανία - Μητσοτάκης: Απαράδεκτη πράξη ρωσικής επίθεσης σε αμάχους

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των ομογενών που έχασαν την ζωή τους από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα κόμματα.

Με ανάρτηση στο twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τα συλλυπητήριά της, για τον θάνατο των ομογενών μας από ρωσικούς βομβαρδισμούς, όπως και για όλα τα θύματα αυτού του απρόκλητου πολέμου εναντίον της Ουκρανία.

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για τον θάνατο των ομογενών μας από ρωσικούς βομβαρδισμούς, όπως και για όλα τα θύματα αυτού του απρόκλητου πολέμου εναντίον της Ουκρανίας. Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Ο πόνος τους είναι και δικός μας» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Ο θάνατος ομογενών μας, προκαλεί θλίψη και οργή για αυτή την απαράδεκτη πράξη ρωσικής επίθεσης σε αμάχους», έγραψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις απώλειες των Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία.

«Συλλυπητήρια στους οικείους τους. Το Ελληνικό Προξενείο στη Μαριούπολη παραμένει ανοιχτό για την παροχή βοήθειας», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Συλλυπητήρια στις οικογένειες των ομογενών μας για την τραγική απώλεια των έξι συμπατριωτών μας» εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση του στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ότι «η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί άμεσα» και τονίζει: «Να σιγήσουν τα όπλα και να ανοίξει ο δρόμος για τη διπλωματία».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη για τους θανάτους και τους τραυματισμούς Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία. Καταδικάζουμε για μία ακόμη φορά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων που προκαλεί ανείπωτο πόνο σε άμαχο πληθυσμό και βυθίζει στην αστάθεια την ευρύτερη περιοχή», αναφέρει σε ανακοίνωσή του γραφείο Τύπου του ΚΙΝΑΛ για το θάνατο και τον τραυματισμό Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία.

Από την πλευτά του το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως "εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των Ελλήνων ομογενών στην Ανατολική Ουκρανία για την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων. Είναι τα τραγικά θύματα ενός ιμπεριαλιστικού πολέμου, που παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και που οι λαοί πληρώνουν με το αίμα τους."

«Η Ελληνική Λύση καταδικάζει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο τη δολοφονία των Ελλήνων ομογενών στα χωριά της ευρύτερης περιοχής της Μαριούπολης. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών. Η σκέψη μας είναι με τους χιλιάδες Έλληνες γηγενείς, οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις πατρογονικές τους εστίες», αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος. Και συνεχίζει: «Η Ελληνική Λύση είχε προειδοποιήσει έγκαιρα την κυβέρνηση για την ανάγκη προστασίας των Ελλήνων ομογενών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Οι υπεύθυνοι για τις δολοφονίες Ελλήνων πρέπει να λογοδοτήσουν».

Σε σχόλιο του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης αναφέρει: «Μετράμε θύματα σε έναν ακόμα πόλεμο για τα παντός είδους ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των Ελλήνων ομογενών που έχασαν τη ζωή τους στην Ανατολική Ουκρανία. Να σταματήσει ο πόλεμος. Να πάψουν οι λαοί να πληρώνουν με το αίμα τους τα παιχνίδια των ισχυρών.»

Μετράμε θύματα σε έναν ακόμα πόλεμο για τα παντός είδους ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των Ελλήνων ομογενών που έχασαν τη ζωή τους στην Ανατολική Ουκρανία. Να σταματήσει ο πόλεμος. Να πάψουν οι λαοί να πληρώνουν με το αίμα τους τα παιχνίδια των ισχυρών. — Μιχάλης Κριθαρίδης - Michalis Kritharidis (@m_kritharidis25) February 26, 2022





