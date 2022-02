Πόλεμος στην Ουκρανία - Μακρόν: Μήνυμα στα ελληνικά για τους νεκρούς ομογενείς μας

Τι αναφέρει ο Γάλλος Πρόεδρος για την απώλεια την Ελλήνων στην Μαριούπολη για τον θρήνο όλων των λαών της Ευρώπης.

Την θλίψη του για τον θάνατο δέκα ομογενών μας στην Ουκρανία, εκφράζει με ανάρτησή του στο Twitter ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος υπογραμμίζει πως «απόψε σκεφτόμαστε με θλίψη την Ελλάδα, που έχασε άδικα δέκα ομογενείς».

Ειδικότερα, στην ανάρτηση που έκανε στα ελληνικά, ο πρόεδρος της Γαλλίας αναφέρει: «Δεν είναι μόνο ο λαός της Ουκρανίας που πενθεί σήμερα εξαιτίας του πολέμου που προκάλεσε η Ρωσία, αλλά όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Απόψε σκεφτόμαστε με θλίψη την Ελλάδα που έχασε άδικα δέκα ομογενείς που ζούσαν στην Oυκρανία, κοντά στην Μαριούπολη.»

Μακρύς ήταν το Σάββατο, ο κατάλογος ομογενών μας στην ανατολική Ουκρανία, που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ συνεχίζεται την Κυριακή το σφυροκόπημα της περιοχής, όπως και άλλων στην Ουκρανία, απο ρωσικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, στο χωριό Σαρτανά που δέχτηκε επιθέσεις από αέρος, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, έχασαν τη ζωή τους ακόμη τέσσερις Έλληνες ομογενείς.

"Οι από αέρος επιθέσεις κατά αμάχων, που συνεχίζονται στο χωριό Σαρτανά και οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο επιπλέον τεσσάρων ομογενών, αποτελούν απαράδεκτες εγκληματικές ενέργειες. Τις καταδικάζουμε απερίφραστα. Καλούμε την Ρωσική Ομοσπονδία να διακόψει αμέσως τις εναέριες επιθέσεις και κάθε ενέργεια εναντίον αμάχων πολιτών", αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Με ανάρτηση του επίσης στα αγγλικά ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζει την θλίψη του για τον θάνατο των 10 ομογενών στην Ουκρανία. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει: «Κι άλλοι αθώοι άνθρωποι νεκροί στην Ουκρανία. Τα θερμότατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των ομογενών μας που σκοτώθηκαν. Η Ρωσική εισβολή πρέπει να σταματήσει άμεσα. Πρέπει να γυρίσουμε στον δρόμο της διπλωματίας».

More innocent people dead in Ukraine. Deepest condolences to the families of our compatriots that were killed. The Russian invasion has to stop immediately. We need to return to the path of diplomacy.