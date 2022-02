Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Τσιάμης: ζήτησα να αφήσουν τα κλειδιά για να “ανοίξω” εγώ την πρεσβεία (βίντεο)

Δηκτικά σχόλια από Έλληνα που παραμένει στο Κίεβο με την οικογένεια του, για την αποχώρηση του πρέσβη και όλης της διπλωματικής αποστολής γενικώς από την Ουκρανία. Πως περιγράφει την κατάσταση στην πόλη.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε την Κυριακή ο επιχειρηματίας Τάσος Τσιάμης, οποίος παραμένει μαζί με την οικογένεια του, από επιλογή του, όπως σημείωσε, στο Κίεβο, που πολιορκείται από ρωσικές δυνάμεις.

Στην διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης με την εκπομπή, ακούστηκαν οι σειρήνες που ήχησαν προειδοποιώντας όλους να μείνουν σε ασφαλές σημείο, εντός κτηρίων, ενώ όπως ενημέρωσε ο κ. Τσιάμης ακούστηκε κάποια στιγμή και ήχος από βομβαρδισμό στα περίχωρα της πόλης.

Όπως ανέφερε ο επιχειρηματίας, «χθες βράδυ ήταν σαν να έχουμε Ανάσταση», από τις βόμβες που ακούγονταν στα περίχωρα του Κιέβου.

Σημείωσε πως συνολικά 9 άτομα, μέλη της οικογένειας του, μένουν στο υπόγειο του κτηρίου, έχοντας προμήθεις τροφίμων για ακόμη 4-5 ημέρες, ευελπιστώντας πως θα λειτουργήσουν τα σουπερ μάρκετ από την Δευτέρα, έστω για λίγες ώρες.

Αναφερόμενος στην τακτική του Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο να σπεύσει να εγκαταλείψει όχι μόνο την πρωτεύουσα, αλλά γενικώς την Ουκρανία και να επιστρέψει στην Αθήνα, αφήνοντας αβοήθητους τους Έλληνες στην περιοχή, εν μέσω πολεμικής σύρραξης, ο κ. Τσιάμης είπε χαρακτηριστικά «δεν είχα κάποια επικοινωνία με τον πρέσβη. Μίλησα με τον εμπορικό ακόλουθο, όχι επίσημα, αλλά επειδή είναι φίλος μου. Μου είπε ότι θα φύγουν και του είπα «αφήστε μου το κλειδί να το ανοίξω εγώ το “μαγαζί”, εάν θέλετε να φύγετε».

