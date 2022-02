Κόσμος

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πύραυλο εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία (εικόνες)

Η Νότια Κορέα χαρακτήρισε την εκτόξευση πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα «λυπηρή» και προέτρεψε τη γειτονική χώρα να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών.



Η σημερινή εκτόξευση πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα είναι «λυπηρή» την ώρα που η διεθνής κοινότητα καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, υπογράμμισε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Νοτίου Κορέας, προτρέποντας τη γειτονική χώρα να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών. Η σημερινήείναι «λυπηρή» την ώρα που η διεθνής κοινότητα καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυση της, υπογράμμισε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Νοτίου Κορέας, προτρέποντας τη γειτονική χώρα να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών.

Νωρίτερα οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πιθανότατα «βαλλιστικό πύραυλο» (σ.σ. οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για «βλήμα αγνώστου ταυτότητας») προς ανατολάς και ότι έπεσε στη θάλασσα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από τοποθεσία κοντά στην περιοχή Σουνάν, όπου βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο της Πιονγκγιάνγκ. Από την ίδια περιοχή φέρονται να εκτοξεύτηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι μικρού βεληνεκούς στις 16 Ιανουαρίου.



Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας Νομπούο Κίσι δήλωσε ότι ο βορειοκορεατικός πύραυλος μπορεί να πέταξε έως και 600 χιλιόμετρα μακριά. «Έχουν πραγματοποιήσει αρκετές εκτοξεύσεις από την αρχή του έτους και η Βόρεια Κορέα εξακολουθεί να αναπτύσσει ταχύτατα την τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων», ανέφερε σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά. Η Βόρεια Κορέα έχει απειλήσει την ασφάλεια της Ιαπωνίας, την ευρύτερης περιοχής και της διεθνούς κοινότητας, τόνισε.



Η τελευταία πυραυλική δοκιμή της Πιονγκγιάνγκ ήταν στις 30 Ιανουαρίου, όταν εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο Hwasong-12 μέσου βεληνεκούς.



Πυραυλική δοκιμή εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας στη Νότια Κορέα και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία



Η σημερινή εκτόξευση πυραύλου πραγματοποιήθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές της 9ης Μαρτίου στη Νότια Κορέα, εν μέσω φόβων σε Σεούλ και Τόκιο ότι η Πιονγκγιάνγκ μπορεί να σημειώσει πρόοδο στο πυραυλικό της πρόγραμμα την ώρα που η προσοχή της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένη στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.



«Αυτή η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε ενώ η διεθνής κοινότητα εστιάζει στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και το να εκμεταλλεύεται η Βόρεια Κορέα αυτήν την κατάσταση, αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ανεχθούμε», δήλωσε ο ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών.

Ο συντηρητικός υποψήφιος για την προεδρία της Νοτίου Κορέας, ο Γιουν Σουκ-Γέολ, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να θεωρήσει την ουκρανική κρίση ως «ευκαιρία για μια δική της πρόκληση».



Ωστόσο αναλυτές επισημαίνουν πως ακόμη και πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν είχε επιδοθεί σε μια σειρά πυραυλικών δοκιμών, καθώς οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους είχαν παγώσει.



Η Βόρεια Κορέα, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με την Κίνα, δεν πραγματοποίησε πυραυλικές δοκιμές στη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου. Οι Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες ξεκινούν την Παρασκευή.



Σύμφωνα με τον καθηγητή Λιφ-Έρικ Ίσλεϊ στο πανεπιστήμιο Ewha της Σεούλ, «η Βόρεια Κορέα δεν πρόκειται να κάνει σε κανέναν τη χάρη και να μείνει ήσυχη ενόσω ο κόσμος ασχολείται με τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία».



Από αμερικανικής πλευράς δεν υπήρξε άμεση αντίδραση, ούτε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ούτε από το Πεντάγωνο, στην τελευταία πυραυλική δοκιμή της Βορείου Κορέας. Η Ουάσινγκτον έχει διαμηνύσει ότι είναι ανοικτή σε διάλογο με τη Βόρεια Κορέα χωρίς προαπαιτούμενα, αλλά η Πιονγκγιάνγκ έχει μέχρι σήμερα αρνηθεί κάνοντας λόγο για ανειλικρινείς προτάσεις.



Οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα συνιστούν παραβίαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που έχει επιβάλει κυρώσεις στην Πιονγκγιάνγκ για το πυραυλικό και το πυρηνικό της πρόγραμμα.



Στην πρώτη τοποθέτησή του από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το υπουργείο Εξωτερικών της Βορείου Κορέας συμμερίστηκε δήλωση αναλυτή που υποστήριζε ότι «πρωταρχική αιτία» της κρίσης είναι οι ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι επιδιώκουν μονομερείς κυρώσεις και πιέσεις, αγνοώντας παράλληλα τις αξιώσεις της Ρωσίας για παροχή εγγυήσεων ασφαλείας.