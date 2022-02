Αθλητικά

NBA - Αντετοκούμπο: κορυφαίος και… μοιραίος στην ήττα των Μπακς (εικόνες)

Ο Giannis είχε ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση, με την τύχη να μην τον βοηθά στην τελευταία και καθοριστική φάση του αγώνα.

Το άστοχο τρίποντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην εκπνοή του αγώνα, έδωσε την νίκη στους Νετς επί των Μπακς, μέσα στο Μιλγουόκι με 126-123.

Ο Ελληνας άσος, «πήρε πάνω» του την τελευταία φάση του αγώνα, προκειμένου να ισοφαρίσει και να στείλει το ματς στην παράταση, όμως αστόχησε κι έτσι τα «ελάφια» γνώρισαν την 25η εφετινή ήττα τους στο ΝΒΑ, ενώ μετρούν και 36 νίκες.

Ο Αντετοκούνμπο, ήταν και πάλι ο κορυφαίος για την ομάδα του, καθώς τελείωσε τον αγώνα, με 29 πόντους (12/16 βολές, 7/14 δίποντα, 1/6 τρίποντα), 14 ριμπάουντ κι έξι ασίστ, σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίσθηκε, ενώ πολύ καλή απόδοση για τους Μπακς, είχαν οι Μπόμπι Πόρτις και Κρις Μίντλεντον, με 30 και 25 πόντους, αντίστοιχα.

Από τους φιλοξενούμενους, ξεχώρισε ο Καϊρι Ιρβινγκ με 38 πόντους, ενώ σημαντική ήταν και η βοήθεια των Σεθ Κάρι (19π,) και Αντρέ Ντράμοντ (17π, 12ρ.).

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ντιτρόιτ-Βοστώνη: 104-113

Ατλάντα-Τορόντο: 127-100

Σικάγο-Μέμφις: 110-116

Κλίβελαντ-Ουάσινγκτον: 92-86

Μαϊάμι-Σαν Αντόνιο: 133-129

Μιλγουόκι-Μπρούκλιν: 123-126

Ντένβερ-Σακραμέντο: 115-110

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Φιλαδέλφεια: 36-23

Βοστώνη: 36-26

Τορόντο: 32-27

Μπρούκλιν: 32-29

Νέα Υόρκη: 25-35

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σικάγο: 39-22

Κλίβελαντ: 36-24

Μιλγουόκι: 36-25

Ιντιάνα: 20-41

Ντιτρόιτ: 14-46

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι: 40-21

Σάρλοτ: 30-31

Ατλάντα: 29-31

Ουάσινγκτον: 27-33

Ορλάντο: 14-47

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Γιούτα: 37-22

Ντένβερ: 34-25

Μινεσότα: 32-29

Πόρτλαντ: 25-35

Οκλαχόμα: 19-41

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Φοίνιξ: 49-11

Γκόλντεν Στέιτ: 43-17

Λ.Α. Κλίπερς: 31-31

Λ.Α. Λέικερς: 27-32

Σακραμέντο: 22-39

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μέμφις: 42-20

Ντάλας: 35-25

Νέα Ορλεάνη: 24-36

Σαν Αντόνιο: 24-37

Χιούστον: 15-44