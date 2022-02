Οικονομία

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπούμπουρας: “Γενοκτονία” στα χωριά με Έλληνες (βίντεο)

Ο επιχειρηματίας και επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδας στην Κριμαία και την Χερσώνα, περιέγραψε στον ΑΝΤ1, με μελανά χρώματα την κατάσταση στην Ουκρανία.



Με τον επίτιμο Πρόξενο της Ελλάδας στην Κριμαία και την Χερσώνα, Παντελή Μπούμπουρα επικοινώνησε η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», ο οποίος περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση στην Ουκρανία, την ώρα που μαίνονται οι μάχες στην χώρα.

Ο κ. Μπούμπουρας, ο οποίος είναι στην Ουκρανία 25 χρόνια έκανε λόγο για γενοκτονία στα ελληνικά χωριά και σε όλη την Ουκρανία, και σημείωσε ότι έχει πάει πολλές πολλές φορές στα χωριά που θρηνούν τους ομογενείς.

Τόνισε ακόμα ότι οι Ουκρανοί αντιστέκονται τόσο που δεν το περίμενε ο Πούτιν, ενώ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι περιμένουν να γίνει απόβαση. «Δεν ξέρουμε που θα φτάσουν τα πράγματα» σημείωσε.

Ο κ. Μπούμπουρας υπογράμμισε επίσης πως αν οι Ρώσοι πάρουν Χερσώνα και Οδησσό «ένα πράγμα θα πούμε, αντίο Ευρώπη», ενώ τόνισε ακόμα ότι η Ευρώπη και η Αμερική «χάνουν το παιχνίδι αν η Ρωσία πάρει την Ουκρανία».



Ο ίδιος μαζί με τους γιους του, όπως είπε παλεύουν να βοηθήσουν και στόχος τους είναι να κάνουν κομβόι με φάρμακα για να στείλουν σε περιοχές που μαίνονται οι μάχες.

Τέλος συνεχάρη τόσο τον πρόξενο στην Οδησσό, όσο και τον πρόξενο στην Μαριούπολη, οι οποίοι, όπως είπε βοήθησαν πολύ.

