Ακαπούλκο: Τσιτσιπάς - Λόπεθ κατέκτησαν το τρόπαιο στο διπλό (εικόνες)

Ο ενθουσιασμός και η εμπειρία, συνδυάσθηκαν άψογα στον τελικό του διπλού στο τουρνουά του Ακαπούλκο και είχαν ως αποτέλεσμα την επικράτηση του 24χρονου Στέφανου Τσιτσιπά (Νο 4 στον κόσμο) και του 41χρονου (!), Φελιθιάνο Λόπεθ.

Ο «Tsitsifast» και ο Ισπανός πρωταθλητής, νίκησαν 7-5, 6-4 τον Γάλλο, Ζαν Ζιλιέν Ροζέρ και τον, Μαρσέλο Αρεβάλο από το Σαλβαδόρ, κατακτώντας το τρόπαιο στην πόλη του Μεξικού.

Αυτός, είναι ο πρώτος εφετινός τίτλος για τον Ελληνα τενίστα, ο οποίος λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία φωτογραφία του με τον Λόπεθ και το σχόλιο:«Ζήτω τα καθάρματα του Μεξικού»!

