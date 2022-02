Κοινωνία

Κακοκαιρία Μπιάνκα: Ποια σχολεία δεν θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα

Ανακοινώσεις δήμων των περιοχών που επλήγησαν από το κύμα κακοκαιρίας.

Λόγω των χιονοπτώσεων που σημειώθηκαν, με απόφαση του δημάρχου Λαγκαδά Ιωάννη Ταχματζίδη, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στις Δημοτικές Ενότητες Σοχού και Λαχανά θα παραμείνουν κλειστές αύριο Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται πως δεν θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί στις παραπάνω περιοχές, όπως και τα ΚΔΑΠ. Οι σχολικές μονάδες στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες θα λειτουργήσουν κανονικά.

Αναφορικά με την κατάσταση στο οδικό δίκτυο του δήμου, οι κεντρικές αρτηρίες παραμένουν ανοιχτές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο αποχιονισμός του δευτερεύοντος οδικού δικτύου.

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου τα σχολεία σε όλες τις περιοχές του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Οι έντονες χιονοπτώσεις που σημειώνονται από τα ξημερώματα της Κυριακής στη Δυτική Μακεδονία επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Έτσι με απόφαση του δημάρχου Γρεβενών Γιώργου Δασταμάνη, τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν στις 10:00, ενώ κανονικά θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί.

Επίσης στην ΠΕ Καστοριάς και στους Δήμους Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ δεν θα λειτουργήσουν οι παιδικοί, βρεφικοί σταθμοί τα ΚΔΑΠ καθώς και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του Δήμου Άργους Ορεστικού Καστοριάς.

Στην ΠΕ Φλώρινας και στους Δήμους Πρεσπών, Φλώρινας και Αμυνταίου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στην ΠΕ Κοζάνης και στους Δήμους Εορδαίας και Βοΐου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ στους Δήμους Κοζάνης και Βελβεντού η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις 9:15. Επίσης στο Δήμο Σερβίων τα σχολεία θα ξεκινήσουν στην 10:00, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

