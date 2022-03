Life

Kendall Jenner: Η εντυπωσιακή αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της! (εικόνες)

Ποια είναι η νέα hot τάση στις αποχρώσεις των μαλλιών!

Μέσα σε λίγες ώρες, η Kendall Jenner, απέδειξε ότι μπορεί να υποστηρίξει κάθε αλλαγή στα μαλλιά της.

Συγκεκριμένα, το μοντέλο δημοσίευσε στα insta stories της κάποια στιγμιότυπα από την πασαρέλα της στο Μιλάνο για τον οίκο "Prada".

