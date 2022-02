Life

“mamacita” - Μάρκος Σεφερλής: νέα σειρά στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμικής σειράς του Μάρκου Σεφερλή, που θα προβληθεί στον ΑΝΤ1. Πάρτε μια “γεύση” από το σενάριο και τους υπόλοιπους συντελεστές.

«Ντύσου, θα κρυώσεις!»

«Φάε κάτι, μου αδυνάτισες»

«Ασ’ το θα το κάνει η μανούλα»!

«Όλα από μένα τα περιμένετε!»

«Στον γιατρό και στη μανούλα τα λέμε όλα»

«Τα ’λεγα εγώ, αλλά ποιος την ακούει τη μανούλα»

«Αχ, η καρδιά μου! Θα με πεθάνεις»

«Σήκω, μεσημέριασε»

«Μάτι έχεις!»

«Πότε με το καλό;»

«Πρόσεξε γιατί θα μείνεις στο ράφι»

«Θα κάνεις παιδιά και θα καταλάβεις!»

«Ό,τι θέλει σε κάνει αυτή»

Αθάνατη Ελληνίδα μάνα: υπερπροστατευτική, πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα και ανέκαθεν στα… κάγκελα!

Ο Μάρκος Σεφερλής, στη «mamacita» τη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, μεταμορφώνεται στη Χαρίκλεια, στο απόλυτο mama-symbol, και έρχεται για να μιλήσει την αξεπέραστη γλώσσα της κλασικής μάνας σε μια κλασική οικογένεια!

Η Χαρίκλεια έχει 5 παιδιά, που τα μεγάλωσε μόνη της γιατί δυστυχώς χήρεψε πολύ νέα! Ο συχωρεμένος ο άντρας της, της άφησε αμανάτι τον πατέρα του, και η Χαρίκλεια έχει βάλει τον πεθερό της στο… σαλόνι!

Τα παιδιά της! Αχ αυτά τα παιδιά της! Όλα έχουν τις δικές τους ζωές ή καλύτερα προσπαθούν να έχουν, γιατί η Χαρίκλεια χώνει την μύτη της παντού και τα αντιμετωπίζει σαν να είναι 5χρονα! Ως γνήσια Ελληνίδα μάνα μπλέκεται στη ζωή τους, άλλοτε δίνοντας λύση στα προβλήματά τους και άλλοτε δημιουργώντας απίστευτα απρόοπτα… πάντα, όμως, για το καλό τους!

Ευρηματική, έξυπνη και καπάτσα, η Χαρίκλεια έρχεται για να φέρει τα πάνω κάτω και στη δική μας ζωή, με το χιούμορ και τις ατάκες της!

Η Χαρίκλεια, αλλά και σύσσωμη η οικογένειά της, έχουν μπει, ήδη, σε γυρίσματα για να αφηγηθούν τις ξεκαρδιστικές ιστορίες τους. Μαζί τους στο πλατό, για πρώτη φορά σε σειρά της ελληνικής τηλεόρασης, θα υπάρχει ζωντανό κοινό, το οποίο θα παρακολουθεί από κοντά όλα τα ευτράπελα που θα συμβαίνουν στη ζωή των ηρώων.

H «mamacita» βασίζεται στην τηλεοπτική κωμική σειρά του BBC «MRS BROWN'S BOYS» και αποτελείται από αυτοτελή επεισόδια.

ΣΕΝΑΡΙΟ/ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Μάρκος Σεφερλής - Στέλιος Παπαδόπουλος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μάρκος Σεφερλής

ΤΗΛΕΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιώργος Καληώρας

ΠΑΙΖΟΥΝ: Μάρκος Σεφερλής, Δημήτρης Σταρόβας, Γιάννης Καπετάνιος, Έλενα Τσαβαλιά, Κώστας Σόμμερ, Τάνια Τρύπη, Σταύρος Νικολαΐδης, Αρετή Ζαχαριάδου, Χριστιάνα Καρνέζη, Γιώργης Κοντοπόδης κ.ά.

