ΗΠΑ: Σκότωσε τα ανήλικα παιδιά του μέσα σε εκκλησία (εικόνες)

Από τα πυρά του δράστη έπεσε νεκρό ακόμη ένα άτομο. Ποια ήταν η κατάληξη του δολοφόνου. Τι ερευνούν οι Αρχές.

Πατέρας σκότωσε χθες Δευτέρα τα τρία ανήλικα παιδιά του και ένα τέταρτο πρόσωπο προτού αυτοκτονήσει μέσα σε εκκλησία του Σακραμέντο, της πρωτεύουσας της Καλιφόρνιας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Στις 17:07 λάβαμε κλήση που αφορούσε πυρά μέσα σε εκκλησία», δήλωσε ο Ροντ Γκράσμαν, αξιωματικός της αστυνομίας του Σακραμέντο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Όταν οι αστυνομικοί έφθασαν επιτόπου «βρήκαμε έναν ενήλικο, έναν πατέρα ο οποίος άνοιξε πυρ και σκότωσε τα τρία του παιδιά, ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε ετών», συνέχισε και πρόσθεσε ότι «ένα πέμπτο πρόσωπο επίσης σκοτώθηκε», χωρίς να είναι σε θέση να πει προς το παρόν εάν είχε κάποια σχέση με τα υπόλοιπα θύματα.

Μετά το μακελειό, ο δράστης έστρεψε το όπλο του στον εαυτό του.

Οι υπηρεσίες του σερίφη του Σακραμέντο δεν ήταν σε θέση σε αυτό το στάδιο να εξηγήσουν το γιατί ο ένοπλος και τα θύματά του βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία, ή ποιο ήταν το κίνητρο αυτού του mass shooting, της επίθεσης με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχει τουλάχιστον τέσσερα θύματα στην ορολογία των αμερικανικών αρχών.

Οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων, κυρίως μέσα σε σχολεία, εμπορικά κέντρα, χώρους εργασίας και χώρους λατρείας, αποτελούν αέναα επαναλαμβανόμενη μάστιγα στις ΗΠΑ, όπου το δικαίωμα της οπλοφορίας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο. Οι προσπάθειες της μιας κυβέρνησης μετά την άλλη για να ελεγχθεί η πώλησή τους συνήθως καταλήγουν στα καλάθια των αχρήστων στο Κογκρέσο, όπου το ισχυρό λόμπι των όπλων, η NRA, διαθέτει μεγάλη επιρροή.

Τα βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων αυξήθηκαν μετά την εκδήλωση της πανδημίας. Το 2021, στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 45.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ, συνυπολογιζομένων 24.000 αυτοκτονιών. Ανάμεσα στα θύματα ήταν πάνω από 1.500 ανήλικοι, κατά την οργάνωση Gun Violence Archive.

