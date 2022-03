Πόλεμος στην Ουκρανία: ΗΠΑ - ΝΑΤΟ- ΕΕ για νέες κυρώσεις στην Ρωσία

Τι συζήτησε με ξένους ηγέτες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Τι αναφέρει η Ευρωατλαντική Συμμαχία για τις επόμενες κινήσεις κατά της Μόσχας.

Για το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων βάρος της Ρωσίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία συζήτησαν ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και πολλοί ξένοι ηγέτες σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, συζητήθηκαν μέτρα που θα είχαν «σοβαρές επιπτώσεις» για τη Ρωσία, καθώς και πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της παγκόσμιας οικονομικής σταθερότητας, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με τις τιμές της ενέργειας.

Σε ανακοίνωση του ΝΑΤΟ αναφέρεται πως οι ηγέτες επαναβεβαίωσαν την ενότητα και τη δέσμευσή τους στη συνεργασία για την αντιμετώπιση της σοβαρότερης απειλής για την ευρωατλαντική ασφάλεια εδώ και δεκαετίες. Υπογράμμισαν πως ήταν άνευ προηγουμένου το πακέτο των περιοριστικών μέτρων που υιοθετήθηκε ως αποτέλεσμα της επιθετικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Επανέλαβαν την έκκλησή τους στη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τον πόλεμο, να αποσύρει όλες τις δυνάμεις της από την Ουκρανία και να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου. Συμφώνησαν επίσης να συνεργαστούν και με την Ουκρανία για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

I spoke today with Allies and partners to discuss Russia’s unprovoked war on Ukraine. We are continuing our support for the Ukrainian people as they defend their country and affirmed our readiness to keep imposing severe costs on Russia if they do not de-escalate. pic.twitter.com/mpQKYOvmUj