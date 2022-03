Πόλεμος στην Ουκρανία - Χάρκοβο: πύραυλοι και εκρήξεις σε σπίτια και αυτοκίνητα (εικόνες)

Ανελέητο "σφυροκόπημα" με πλήγματα κατά κτηρίων και αυτοκινήτων σε δρόμους της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας.

Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις έπληξαν το κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, Χάρκοβο, δήλωσε ο επικεφαλής της περιοχής αυτής Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Σημείωσε ότι επλήγησαν κατοικημένες περιοχές και το διοικητικό κτήριο της πόλης, καθώς η ρωσική εισβολή στη χώρα εισέρχεται στην έκτη ημέρα της.

Ο Σινεγκούμποφ σημείωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε GRAD και πυραύλους κρουζ στο Χάρκοβο και ευθύνεται για εγκλήματα πολέμου.

«Η άμυνα της πόλης αντέχει», τόνισε.

Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από τις επιθέσεις αναρτώνται στα social media:

Κάτοικοι προσπαθούν να καλυφθούν απο τα ρωσικά πλήγματα.

Ο ρωσικός στρατός έφθασε προ των πυλών της ουκρανικής πόλης της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της χώρας, βόρεια της Κριμαίας, δήλωσε ο δήμαρχός της τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

«Στις εισόδους της Χερσώνας, ο ρωσικός στρατός εγκατέστησε σημεία ελέγχου. Είναι δύσκολο να ειπωθεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», ανέφερε μέσω Facebook ο Ιγκόρ Κολιχάγεφ, ο δήμαρχος της πόλης, προσθέτοντας ότι «η Χερσώνα είναι και θα παραμείνει ουκρανική (...) η Χερσώνα αντιστέκεται!».

«Βρίσκομαι στο γραφείο μου για να συντονίσω τις δημοτικές υπηρεσίες ώστε να ξυπνήσετε σε μια πόλη σχετικά ειρηνική», πρόσθεσε, παροτρύνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν «ήρεμοι και προσεκτικοί» και να μη βγουν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

«Μην κάνετε επιθετικά διαπραγματεύσεις με κανέναν και μην προκαλείτε συγκρούσεις με αντιπάλους σας (...) Δεν πρόκειται για μάχη, πρόκειται για πόλεμο. Και ο πόλεμος κερδίζεται με λογικές ενέργειες και με ψυχραιμία», συμπλήρωσε.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μεταφορτώθηκαν βίντεο που τράβηξαν τοπικά μέσα ενημέρωσης στη Χερσώνα που δείχνουν ρωσικές δυνάμεις να μπαίνουν στην πόλη των 290.000 κατοίκων.

#Ukrainian media report that the aggressor's infantry has entered #Kherson from the east and is moving deeper into the city. pic.twitter.com/lXwzr1uDAE