Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κίεβο, Χάρκοβο, Χερσώνα, Μαριούπολη… “υπό πολιορκία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε περιοχές - “κλειδιά”. Εκατοντάδες οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και άμαχοι. Στο σκοτάδι βυθίστηκε η Μαριούπολη. Καταγγελίες για ρίψη θερμοβαρικής βόμβας.

Οι επιθέσεις του ρωσικού στρατού στην πόλη Χάρκοβο και στο Κίεβο, συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ υπό πολιορκία βρίσκονται η Χερσώνα και η Μαριούπολη.

Στη Χάρκοβο, ο ρωσικός στρατός ανατίναξε υποσταθμούς, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ιγκόρ Τερέχοφ, που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην ύδρευση, κατά την ίδια πηγή.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN έκανε λόγο περί καταστροφής των ψηλότερων ορόφων δύο πολυκατοικιών. Η πληροφορία αυτή δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Παράλληλα ρωσικά στρατεύματα φέρονται να κινούνται προς την πρωτεύουσα και η κατάσταση παραμένει τεταμένη, ανακοίνωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω Facebook.





Χερσώνα: ο ρ ωσικός στρατός είναι προ των πυλών

Ο ρωσικός στρατός έφθασε προ των πυλών της ουκρανικής πόλης της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της χώρας, βόρεια της Κριμαίας, δήλωσε ο δήμαρχός της τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

«Στις εισόδους της Χερσώνας, ο ρωσικός στρατός εγκατέστησε σημεία ελέγχου. Είναι δύσκολο να ειπωθεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», ανέφερε μέσω Facebook ο Ιγκόρ Κολιχάγεφ, ο δήμαρχος της πόλης, προσθέτοντας ότι «η Χερσώνα είναι και θα παραμείνει ουκρανική (...) η Χερσώνα αντιστέκεται!».

#Ukrainian media report that the aggressor's infantry has entered #Kherson from the east and is moving deeper into the city. pic.twitter.com/lXwzr1uDAE — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Χωρίς ρεύμα η Μαριούπολη

Στην Μαριούπολη, οι Ρώσοι χτύπησαν τις πηγές ηλεκτροπαραγωγής και τροφοδοσίας της πόλης με ηλεκτρικό ρεύμα, με αποτέλεσμα να βυθιστεί στο σκοτάδι η πόλη και να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και στις επικοινωνίες, όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1, Χρήστος Μαζανίτης.

Στην περιοχή Οχτρίκα σκοτώθηκαν 70 Ουκρανοί στρατιώτες, όπως ανακοίνωσαν δυνάμεις της Ρωσίας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο προϊστάμενος του τμήματος διεθνών ειδήσεων του ΑΝΤ1, Νικόλας Βαφειάδης, μεταφέροντας την εικόνα από όσα συνέβησαν στην διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία.





I've geolocated this video which shows heavy clashes in Mariupol, Ukraine today, per video author.



??47.106868,37.553810 is the building the video author filmed from.



Because I get asked often, explanation on how I located this in thread?? pic.twitter.com/gYHe3MLpaq — Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 1, 2022

Έντονο διπλωματικό «παχνίδι»

Εν τω μεταξύ, μετά από την αδυναμία σύναψης συμφωνίας ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, στις διαπραγματεύσεις της Δευτέρας, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ υποσχέθηκε μεγαλύτερη στήριξη στην Ουκρανία για να αντισταθεί στην ρωσική εισβολή.

Όλα αυτά, ενώ μια φάλαγγα δεκάδων χιλιομέτρων με ρωσικά στρατιωτικά οχήματα κάθε είδους οδεύει προς το Κίεβο.

Παράλληλα, ρωσικά στρατεύματα οι βάσεις των οποίων βρίσκονται στη ρωσική Άπω Ανατολή θα διεξαγάγουν γυμνάσια στην επαρχία Αστραχάν, η οποία βρίσκεται στα όρια μεταξύ του ευρωπαϊκού και του ασιατικού τμήματος της Ρωσίας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τη διοίκηση των δυνάμεων του ανατολικού τομέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης, οι μονάδες που μετακινούνται θα εκτελέσουν ασκήσεις ιδίως για την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων.

Καταγγελίες για ρωσική θερμοβαρική βόμβα

Η Ρωσία χρησιμοποίησε θερμοβαρική βόμβα τη Δευτέρα στην επίθεσή της κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανή πρέσβειρα στις ΗΠΑ Οξάνα Μαρκάροβα.

«Χρησιμοποίησαν τη θερμοβαρική βόμβα σήμερα (σ.σ. χθες Δευτέρα), η οποία απαγορεύεται βάσει της Συνθήκης της Γενεύης», δήλωσε η Μαρκάροβα, η οποία ενημέρωσε τα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου. «Η καταστροφή που επιχειρεί η Ρωσία να προκαλέσει στην Ουκρανία είναι μεγάλη», συμπλήρωσε.

Μπάιντεν: μην ανησυχούν οι Αμερικανοί για πυρηνικό πόλεμο

Εν τω μεταξύ, «οι Αμερικανοί δεν θα πρέπει να ανησυχούν για έναν πυρηνικό πόλεμο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, μία ημέρα αφότου ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τη στρατιωτική διοίκησή του να θέσει σε συναγερμό τις ρωσικές δυνάμεις αποτροπής, μια αναφορά στις μονάδες που περιλαμβάνουν τα πυρηνικά όπλα.

Ο Πούτιν επικαλέστηκε τις επιθετικές δηλώσεις ηγετών κρατών μελών του ΝΑΤΟ και τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Παράλληλα, οι ηγέτες των ΗΠΑ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ συζήτησαν για την επιβολή νέων κυρώσεων στην Ρωσία

Κατάρριψη ρωσικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας της Ρωσίας καθώς η εισβολή έχει πλέον μπει στην έκτη της ημέρα.

Πέντε ρωσικά μαχητικά κι ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκαν χθες, σύμφωνα με την Ukrayinska Pravda και την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Η πληροφορία αυτή είναι αδύνατον να επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Τα αεροσκάφη φέρονται να καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στις πόλεις Βασίλκιβ και Μπρόβαρι, στην περιοχή γύρω από το Κίεβο. Ένας πύραυλος Κρουζ κι ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκαν κοντά στο Κίεβο, κατά τις ίδιες πηγές.

Από τη δική τους πλευρά, ουκρανικά αεροσκάφη προχώρησαν στην εκτόξευση πυραύλων αέρος-επιφανείας και στη ρίψη βομβών εναντίον ρωσικών αρμάτων μάχης και πεζικάριων κοντά στο Κίεβο και κοντά στην πόλη Ζιτομίρ. Βόμβες ερρίφθησαν επίσης στη βόρεια περιοχή Τσερνιγκίβ και στην νότια πόλη Μπερντιάνσκ, η οποία καταλήφθηκε από τον ρωσικό στρατό.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, πάνω από 100 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη. Οι αρχές στο Κίεβο μιλούν για πάνω από 150 άμαχους νεκρούς. Χθες στις ρωσικές επιθέσεις σκοτώθηκαν τουλάχιστον 11 άμαχοι στη Χάρκοβο και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, κατά τις τοπικές αρχές, οι οποίες έκαναν λόγο για 87 κατεστραμμένα οικήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Σκότωσε τα ανήλικα παιδιά του μέσα σε εκκλησία (εικόνες)

Κορονοϊός - Γερμανία: εκατοντάδες θάνατοι σε 24 ώρες

Δυτική όχθη: Παλαιστίνιος νεκρός από πυρά Ισραηλινών