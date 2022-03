Υγεία - Περιβάλλον

Όχι σε 5 τροφές πριν τον ύπνο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια τρόφιμα να αποφύγετε για να κοιμηθείτε καλύτερα από ποτέ!

Υπάρχουν ορισμένες τροφές, που μπορεί άλλες ώρες της ημέρας να είναι ωφέλιμες, ωστόσο αν καταναλωθούν βραδινές ώρες, είναι πολύ πιθανόν να διαταράξουν τον ύπνο σας.

Εάν υπάρχουν βράδια που δεν σας έρχεται ύπνος, ή κοιμάστε άστατα και με δυσκολίες, δείτε αν έχετε υιοθετήσει κάποιες από τις παρακάτω βραδινές διατροφικές συνήθειες και αλλάξτε τες!

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία: - Σύζυγος Ζελένσκι: Πείτε στις ρωσίδες ότι οι γιοι τους σκοτώνουν παιδιά

Ξυλόκαστρο: Σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία - Γιαννίτση στον ΑΝΤ1: η ρωσική κοινωνία είναι υπέρ της απόφασης Πούτιν (βίντεο)