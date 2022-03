Life

Λιάγκας - Φιλιππίδης: το “ξεχασμένο” τηλεφώνημα πριν τις καταγγελίες (βίντεο)

Ο παρουσιαστής της εκπομπής “Το Πρωινό” αναφέρθηκε την Τρίτη σε συνομιλία του με τον καλλιτέχνη, που έχει προφυλακιστεί για βιασμούς και σε όσα ειπώθηκαν μεταξύ τους.

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Γιώργου Λιάγκα, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη, σχετικά με τον Πέτρο Φιλιππίδη, καθώς ανέφερε πως ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε συνομιλήσει με τον παρουσιαστή, περίπου πριν από έναν χρόνο και λίγο πριν δημοσιοποιηθούν οι καταγγελίες σε βάρος του για βιασμό, λόγω των οποίων έχει προφυλακιστεί.

Όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας, ο ηθοποιός, σε τηλεφωνική συνομιλία τους, τον ρώτησε αν έχει ακούσει το όνομά του να εμπλέκεται σε καταγγελίες και όπως είπε, ήρθε σε δύσκολη θέση, καθώς ήδη είχε ακούσει και στο πλαίσιο του ρεπορτάζ πως ετοιμάζονταν να γίνουν σημαντικές καταγγελίες σε βάρος του καλλιτέχνη.

«Μια μέρα μιλήσαμε στο τηλέφωνο με τον Πέτρο. Και μου λέει “Γιώργο, επειδή γνωριζόμαστε, να σε ρωτήσω κάτι ανθρώπινο. Έχεις ακούσει αν εμπλέκεται κάπου το όνομά μου; Ετοιμάζονται να μου κάνουν κάτι”; Εγώ βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί από τη μία είχα τις πληροφορίες, από την άλλη… Ενστικτωδώς και ανθρώπινα, του είπα «Πέτρο, δεν μπορώ να σου πω από ποιες κυρίες, αλλά υπάρχουν κάποιες κυρίες που θα κινηθούν εναντίον σου και μάλιστα για βαρύτατες κατηγορίες».

Συνεχίζοντας την αναφορά του στην «ξεχασμένη» αυτή συνομιλία τους, ο Γιώργος Λιάγκας, υποστήριξε πως τότε, ο Πέτρος Φιλιππίδης του είπε «”Γιώργο, θα σου πω κάτι και κράτα το γιατί μπορεί και να μπλέξω. Είχα πολλές εξωσυζυγικές σχέσεις αλλά ποτέ δεν έχω φτάσει να βιάσω ή να πιέσω μία γυναίκα ”. Και μετά έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Θέλω να σας πω αυτό τον διάλογο που έγινε πριν γίνει στόχος όλων αυτών των καταγγελιών. Δεν σημαίνει κάτι, σας λέω τι διάλογο έκανα», είπε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

