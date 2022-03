Οικονομία

ΔΕΣΦΑ: Η διαδρομή του φυσικού αερίου προς την Ελλάδα

Διευκρινίσεις ΔΕΣΦΑ για το ρωσικό φυσικό αέριο που εφοδιάζει την Ελλάδα.

Μέσω Τουρκίας και όχι Ουκρανίας διέρχεται το ρωσικό φυσικό αέριο με το οποίο εφοδιάζεται η ελληνική αγορά, όπως προκύπτει από στοιχεία που έδωσε εκ νέου στην δημοσιότητα σήμερα ο ΔΕΣΦΑ.

Συγκεκριμένα ο αγωγός που εφοδιάζει τη χώρα μας με ρωσικό αέριο διέρχεται από την Τουρκία και την Βουλγαρία και καταλήγει στο σημείο εισόδου το οποίο παρέμεινε και το 2021 η κύρια πύλη εισροής φυσικού αερίου στην Ελλάδα (μερίδιο 45,5%). Οι υπόλοιπες ποσότητες καλύφθηκαν από την Ρεβυθούσα (υγροποιημένο φυσικό αέριο, μερίδιο 31,8%), τον αγωγό ΤΑΡ (17,51%) και τον ελληνοτουρκικό αγωγό (5,17%).

Το μεγαλύτερο τμήμα της εγχώριας ζήτησης (68,65%) αντιστοιχεί στην κατανάλωση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ακολουθούν οι οικιακοί καταναλωτές και οι συνδεδεμένες στα δίκτυα διανομής επιχειρήσεις, με ποσοστό 18,77%, καθώς και οι εγχώριες βιομηχανίες, που συνδέονται απευθείας στο σύστημα υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ, με ποσοστό 12,56%.

