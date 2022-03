Πολιτισμός

Νόμπελ Ειρήνης: 343 υποψήφιοι για το βραβείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους υποψηφίους περιλαμβάνονται 251 πρόσωπα και 92 οργανισμοί.

Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία κυριαρχεί στη διεθνή επικαιρότητα, το Ινστιτούτο Νόμπελ ανακοίνωσε σήμερα ότι υποβλήθηκαν φέτος 343 υποψηφιότητες για το Νόμπελ Ειρήνης.

Οι υποψήφιοι για το Νόμπελ Ειρήνης είναι λιγότεροι από το ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2016 (τότε ήταν 376) και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 251 πρόσωπα και 92 οργανισμοί. Τα ονόματά τους δεν ανακοινώνονται επισήμως, αλλά παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό για τουλάχιστον 50 χρόνια.

Ωστόσο, πολλοί από όσους προτείνουν υποψηφίους δεν διστάζουν να αποκαλύψουν τα πρόσωπα ή τους οργανισμούς που θεωρούν ότι θα έπρεπε να τιμηθούν.

Φέτος, είναι ήδη γνωστό ότι έχουν προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης οι αγωνιστές για τη δημοκρατία στη Μιανμάρ, η ηγέτιδα της λευκορωσικής αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, ο πάπας Φραγκίσκος και πρόσωπα που αγωνίζονται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπως η Γκρέτα Τούνμπεργκ και ο Ντέιβιντ Ατένμπορο.

Οι υποψηφιότητες κατατίθενται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνο. Είναι άγνωστο κατά πόσο ο πόλεμος στην Ουκρανία θα επηρεάσει την επιλογή της πενταμελούς Επιτροπής του Ινστιτούτου Νόμπελ, που μπορεί επίσης να προτείνει άλλους υποψηφίους κατά την πρώτη συνεδρίασή της, η οποία έγινε την Δευτέρα.

Ένας Νορβηγός βουλευτής της λαϊκιστικής δεξιάς ανακοίνωσε το Σάββατο (πολύ αργά για να περιληφθεί στις φετινές υποψηφιότητες) ότι θέλει να προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης: πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και σιτηρά

Ουκρανία - Πετρέλαιο: “ράλι” στις διεθνείς τιμές

Πόλεμος στην Ουκρανία: Βόμβες στο Κίεβο - Οδομαχίες στο Χάρκοβο