Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι: 6000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί

Ο Ουκρανός πρόεδρος διαμηνύει ότι το Κρεμλίνο δεν θα καταφέρει να κατακτήσει τη χώρα του με βόμβες και αεροπορικά πλήγματα.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σήμερα ότι 6.000 Ρώσοι έχουν σκοτωθεί κατά τις πρώτες έξι ημέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ότι το Κρεμλίνο δεν θα καταφέρει να κατακτήσει τη χώρα του με βόμβες και αεροπορικά πλήγματα.

Αναφερόμενος στην επίθεση που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον του μνημείου του Μπάμπι Γιαρ -ενός σημαντικού μνημείου του Ολοκαυτώματος που βρίσκεται στον μαζικό τάφο 34.000 Εβραίων οι οποίοι εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα το 1941, όταν η πόλη βρισκόταν υπό ναζιστική κατοχή - ο Ζελένσκι είπε: "Αυτή η επίθεση αποδεικνύει ότι για πολλούς ανθρώπους στη Ρωσία το Κίεβό μας είναι απολύτως ξένο".

"Δεν γνωρίζουν τίποτα για το Κίεβο, για την ιστορία μας. Αλλά όλοι τους έχουν εντολές να εξαλείψουν την ιστορία μας, να εξαλείψουν τη χώρα μας, να μας εξαλείψουν όλους", είπε ο Ουκρανός πρόεδρος σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του.

Την ίδια ώρα, η Μαριούπολη, που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ουκρανία, είναι στόχος σφοδρών βομβαρδισμών από τη Ρωσία και οι αρχές δεν είναι σε θέση να απομακρύνουν τους τραυματίες, ενώ η Χερσώνα, μια πόλη στη Μαύρη Θάλασσα, είναι εντελώς περικυκλωμένη από τις ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές αρχές.

"Πολεμάμε, δεν έχουμε σταματήσει να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα μας", δήλωσε ο δήμαρχος της Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο στην ουκρανική τηλεόραση. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος στο ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN, περισσότεροι από 100 κάτοικοι της Μαριούπολης έχουν τραυματιστεί από τις ρωσικές επιδρομές.

Νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν τη Χερσώνα.

Επίσης, τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 112 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς στην πόλη Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας τις προηγούμενες 24 ώρες, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Όλεγκ Σινεγκούμποφ. Οι αρχές της Χαρκίβ έχουν επισημάνει ότι ο στρατός της Ρωσίας εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις που έπληξαν το κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας.

