Πόλεμος στην Ουκρανία - Ζελένσκι σε ΕΕ: Αποδείξτε ότι είστε μαζί μας

Σε φορτισμένο κλίμα η ομιλία του Προέδρου της Ουκρανίας στην έκτακτη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.



Η Ουκρανία πολεμά για την ελευθερία της τόνισε ο Πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας εξ αποστάσεως στην έκτακτη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Κανείς δε θα μας λυγίσει, είμαστε σκληροί, είμαστε Ουκρανοί» και προσέθεσε ότι «πολεμάμε για τα δικαιώματά μας, την ελευθερία μας, τώρα για την επιβίωσή μας».

Ο κ. Ζελένσκι σημείωσε ότι «πολεμάμε για να είμαστε ίσοτιμα μέλη της Ευρώπης. Έχουμε αποδείξει την δύναμή μας. Αποδείξτε ότι είστε μαζί μας, ότι δε θα μας αφήσετε, ότι είστε πραγματικά Ευρωπαίοι».

Παράλληλα, ανέφερε ότι το πρωί δύο πύραυλοι κρουζ χτύπησαν το Χάρκοβο και υπογράμμισε ότι «οι πολίτες της Ουκρανίας υπερασπίζονται την ελεύθερία». Παράλληλα, είπε ότι δε διαβάζει από χαρτιά, ότι τα χαρτιά τελείωσαν, «αντιμετωπίζουμε την πραγματική ζωή».

Τα μέλη του ΕΚ χειροκρότησαν παρατεταμένα τόσο τον Πρόεδρο της Ουκρανίας όσο και εκπροσώπους της χώρας που βρίσκονται στο κοινοβούλιο, ενώ ακόμη και ο διερμηνέας που μετέφραζε στα Αγγλικά τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι ήταν εμφανώς φορτισμένος.

