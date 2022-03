Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Χερσώνα υπό ρωσικό έλεγχο

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε την Χερσώνα. Τι δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.



Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε την πόλη-λιμάνι Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, η οποία βρίσκεται κοντά στην χερσόνησο της Κριμαίας, έπειτα από σφοδρές μάχες τις τελευταίες ώρες.

"Μονάδες του ρωσικού στρατού έθεσαν πλήρως υπό τον έλεγχό τους την περιφερειακή πρωτεύουσα της Χερσώνας", δήλωσε ο εκπρόσωπος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Ιγκόρ Κονατσένκοφ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 08:43 ώρα Ελλάδος, ο Ουκρανός δήμαρχος της πόλης Ιγκόρ Κολιχάγεφ είχε δηλώσει ότι η περιοχή εξακολουθεί να τελεί υπό τον έλεγχο των Ουκρανών. "Είμαστε ακόμη Ουκρανία. Συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε", σημείωσε στον λογαριασμό του στο Facebook.

"Σήμερα θα προσπαθήσω να βρω λύσεις για την περισυλλογή των νεκρών, για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, της παροχής αερίου, της υδροδότησης, της θέρμανσης στα μέρη όπου αυτή έχει διακοπεί. Αλλά σας προειδοποιώ: το να επιτευχθεί αυτό σήμερα, θα ήταν ένα θαύμα", συνέχισε.

Η πόλη και η περιφέρειά της έχουν υποστεί τις τελευταίες ώρες σφοδρούς βομβαρδισμούς. Η περιοχή της Χερσώνας, η οποία συνορεύει με την Κριμαία, δέχθηκε επίθεση από την αρχή της ρωσικής εισβολής την αυγή της 24ης Φεβρουαρίου.

Ο ρωσικός στρατός έχει ήδη καταλάβει άλλο σημαντικό λιμάνι της Ουκρανίας, αυτό του Μπερντιάνσκ, και επιτίθεται αυτήν την ώρα σε αυτό της Μαριούπολης.

